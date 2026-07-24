La Juventus continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di completare la rosa in vista della nuova stagione. Le priorità restano l'acquisto di un portiere e di un centravanti, ma Luciano Spalletti ha chiesto anche un trequartista capace di collegare centrocampo e attacco e di fare la differenza con qualità e fantasia nei momenti decisivi delle partite. Tra i nomi accostati ai bianconeri è emerso anche quello di Bruno Fernandes, anche se al momento si tratta di una pista estremamente complicata.

Juventus, caccia al trequartista: Bruno Fernandes si complica, restano Brahim Díaz e Mastantuono

Il centrocampista offensivo portoghese, classe 1994, è legato al Manchester United da un contratto in scadenza tra un anno, con un'opzione per il rinnovo. Tuttavia, il club inglese e il giocatore stanno già discutendo un nuovo accordo pluriennale, preferendo un vero prolungamento all'attivazione della clausola. Bruno Fernandes si trova bene a Manchester, non ha mai espresso il desiderio di lasciare i Red Devils e, nei mesi scorsi, ha respinto anche le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

A rendere l'operazione quasi impossibile ci sono anche gli aspetti economici. Il fantasista percepisce infatti uno stipendio di circa 13-14 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben superiore ai parametri della Juventus, dove il giocatore più pagato è Jonathan David con un ingaggio di circa 6 milioni netti.

Inoltre, il Manchester United non ha alcuna intenzione di privarsi del suo capitano e, almeno per il momento, non è disposto nemmeno a prendere in considerazione una cessione.

Per questo motivo la Juventus continua a valutare altre soluzioni per la trequarti. Il profilo che piace maggiormente a Spalletti resta Brahim Díaz, anche se lo spagnolo vorrebbe proseguire la sua esperienza al Real Madrid e prenderebbe in considerazione un ritorno in Serie A soltanto se il club blanco decidesse di lasciarlo partire. Sullo sfondo resta poi Franco Mastantuono: il giovane talento argentino cerca maggiore continuità, ma il Real Madrid sarebbe disposto a discuterne soltanto con la formula del prestito.

La carriera di Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, nato l'8 settembre 1994 a Maia, in Portogallo, è uno dei centrocampisti offensivi più completi del panorama europeo. Cresciuto calcisticamente nel Boavista, ha iniziato la sua carriera professionistica in Italia con il Novara, per poi vestire le maglie di Udinese e Sampdoria, dove ha messo in mostra le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di andare in gol. Nel 2017 è tornato in patria allo Sporting CP, diventando il leader della squadra e vivendo le stagioni migliori della sua carriera, con numeri straordinari tra reti e assist. Nel gennaio 2020 è passato al Manchester United, imponendosi fin da subito come uno dei giocatori simbolo dei Red Devils grazie alle sue prestazioni, fino a diventarne capitano. Con la nazionale portoghese ha collezionato numerose presenze, partecipando a Europei e Mondiali e conquistando anche la UEFA Nations League.