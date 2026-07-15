Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e trattative senza sosta. Tante idee nella zona salvezza di Serie A e anche nella cadetteria.

Calciomercato Serie A: il Frosinone chiude due colpi

Si muove con decisione anche il Frosinone, ormai a un passo da Sebastiano Desplanches. Il portiere del Palermo è in chiusura e rappresenta uno dei colpi più importanti di questa fase del mercato. Non solo, è ufficiale Giordano Greco ai ciociari.

Genoa-Dovbyk operazione per ora bloccata. Da Villa Rostan non negano l'interesse, ma l'operazione è molto più complessa del previsto.

Intanto, il giovane Stradiotto De Moraes arriva ufficialmente al Genoa.

Serie B: Palermo- Pisa, idee di calciomercato

La Sampdoria è tra le società più attive della giornata: i blucerchiati hanno alzato l'offerta per il terzino Charalampos Lykogiannis e valutano anche un possibile affondo per Luca Mazzitelli, finito nel mirino di un club cadetto.

Resta caldissimo anche l'asse Palermo-Pisa. I rosanero tentano lo "sgarbo" ai nerazzurri puntando Leone e avrebbero presentato anche un'offerta per Moreo, con Le Douaron possibile contropartita. Dal canto suo, il Pisa ha deciso di blindare Semper, considerato centrale nel progetto tecnico, mentre Scuffet è in uscita.

L'Avellino continua a lavorare per rinforzare l'attacco: il nome nuovo è quello di Fila, che avrebbe aperto al trasferimento in Irpinia.

Resta in alternativa il nome di Vlahovic.

Attivissimo anche il Sudtirol. Il club altoatesino ha ufficializzato l'arrivo di Vasco Lopes, ma deve guardarsi dall'interesse della Serie A per il difensore Kofler, seguito da tre club. Inoltre, è tra le cinque squadre che hanno chiesto informazioni per Moro, insieme ad altri club di Serie B, mentre resta in evoluzione anche la situazione Merkaj.

Il Modena, invece, fa muro: Tonoli e Nieling non sono sul mercato e la società gialloblù li considera incedibili.

Sul fronte Catanzaro, ben tre società hanno chiesto informazioni per il portiere Pigliacelli, mentre la Sampdoria valuta anche altri rinforzi per completare la rosa.

In casa Ascoli è stata una giornata di ufficialità: rinnovo di contratto per Chakir e risoluzione consensuale con Corazza.

Ufficiale anche il trasferimento di Ismael Konate dall'Empoli alla Juventus. Infine, resta da monitorare il futuro di Luca Ravanelli, che potrebbe tornare protagonista in Serie B dopo essere stato accostato alla Sampdoria.

Il mercato entra sempre più nel vivo e le prossime ore potrebbero regalare nuove accelerazioni su diversi fronti.