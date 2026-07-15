Mercoledì 15 luglio 2026, la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina è stata segnata da una controversa designazione arbitrale. La scelta di Ismail Elfath, un arbitro marocchino naturalizzato americano, ha scatenato un'ondata di polemiche e accuse di favoritismo nei confronti dell'Albiceleste. Nonostante le forti reazioni, la Fifa ha prontamente difeso l'integrità dei propri ufficiali di gara, respingendo ogni sospetto.

Chi è Ismail Elfath e le ragioni della controversia

Ismail Elfath, di origini marocchine e naturalizzato statunitense, è un fischietto di spicco nella Major League Soccer.

La sua carriera lo ha portato a incrociare in diverse occasioni Lionel Messi, in particolare da quando il fuoriclasse argentino è approdato all'Inter Miami. Questa frequente interazione ha alimentato le speculazioni, culminate nella definizione di Elfath come 'l’arbitro preferito da Messi' da parte del Daily Mail, suggerendo un'influenza sulla sua designazione per una partita di tale importanza.

Le statistiche hanno ulteriormente alimentato il dibattito. Elfath ha già ricoperto il ruolo di quarto uomo nella finale del Mondiale 2022, vinta dall'Argentina contro la Francia. Da quando Messi gioca negli Stati Uniti, l'arbitro lo ha diretto in quattro partite, tutte concluse con la vittoria dell'Albiceleste.

In questi incontri, il capitano argentino ha messo a segno ben cinque reti, dati che, sebbene non provino un favoritismo, hanno contribuito a creare un clima di sospetto.

La risposta della Fifa alle accuse

Le critiche non si sono concentrate unicamente sull'arbitro. Dopo un precedente incontro dell'Argentina contro l'Egitto, alcuni video avevano iniziato a circolare, mostrando il presidente della Fifa, Gianni Infantino, apparentemente visibilmente emozionato per i gol dell'Albiceleste. Queste immagini erano state interpretate da molti come un segnale di parzialità. Tuttavia, successive verifiche hanno chiarito che i filmati erano stati estrapolati da contesti differenti, smentendo le accuse di un coinvolgimento emotivo inappropriato.

A difesa dell'operato arbitrale è intervenuto Pierluigi Collina, Chief Refereeing Officer della Fifa. Con una dichiarazione ufficiale, Collina ha fermamente respinto le illazioni: 'Nel complesso, siamo soddisfatti dell’operato degli arbitri', ha affermato, sottolineando che 'le accuse infondate non hanno posto nel nostro sport' e che 'nessuno può mettere in discussione l’integrità degli arbitri dei Mondiali'. Un messaggio chiaro volto a tutelare la reputazione e l'imparzialità del corpo arbitrale.

Dettagli della designazione arbitrale

La Fifa ha confermato ufficialmente la designazione di Ismail Elfath per la cruciale semifinale tra Inghilterra e Argentina. L'incontro è fissato per mercoledì 15 luglio e si svolgerà nello stadio di Atlanta.

Elfath sarà affiancato da una squadra arbitrale composta dai connazionali Corey Parker e Kyle Atkins, che ricopriranno il ruolo di assistenti. L'esperienza italiana sarà rappresentata da Maurizio Mariani come quarto uomo e Daniele Bindoni come assistente di riserva.

Questa scelta di Elfath riveste un'importanza storica per la Concacaf. Per la prima volta, infatti, un arbitro proveniente da questa confederazione viene designato per dirigere una semifinale di un Mondiale, un traguardo senza precedenti che segna un riconoscimento significativo per il calcio nordamericano, centrale e caraibico.