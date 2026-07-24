Il Como intensifica la trattativa per il difensore Trevoh Chalobah, rilanciando un'offerta al Chelsea di 25 milioni più cinque di bonus. Il Chelsea ne richiede 30 garantiti. Il sì del calciatore è già arrivato, un incontro tra le società è previsto domani per concludere l'affare. L'offerta del Como, con bonus facilmente raggiungibili, si avvicina alla richiesta del Chelsea; le trattative procedono.

Leão: “Voglio una nuova esperienza”, il Milan frena

Rafael Leão ha ribadito la volontà di lasciare il Milan dopo sette stagioni. Al podcast Podpah, l'attaccante ha ammesso: "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza.

Devo presentarmi in ritiro il 29 luglio e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose; se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan". Il club rossonero non intende trattare cessioni sotto i 60 milioni.

Mercato: accordi, rinnovi e trattative

Il Milan ha raggiunto l'accordo per il difensore Sankhoun Diawara (classe 2006) dal Troyes per tre milioni. Ufficializzati i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 2031.

Il Monza ha ingaggiato Ricardo Mangas, difensore portoghese dallo Sporting Lisbona in prestito temporaneo fino al 2027 con obbligo di riscatto.

Il Sassuolo ha offerto sei milioni al Como per il belga Ignace Van der Brempt, sostituto ideale di Muharemovic.

La Fiorentina cede Luis Balbo allo Sturm Graz per 1,5 milioni definitivi (più 50% sulla rivendita). Per l'attacco, la Fiorentina è in pole position per Franco Mastantuono in prestito secco dal Real Madrid, davanti a Juventus, Villarreal e Fulham.

Il Torino ha definito l'arrivo del difensore Eray Comert, svincolato dal Valencia, e valuta Lucas Perri (Leeds) per la porta. Il Frosinone ha ufficializzato gli acquisti dei centrocampisti Alessio Zerbin e Luis Hasa, entrambi a titolo definitivo dal Napoli.