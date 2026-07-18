Il Consiglio comunale di Palermo ha convocato per lunedì una seduta dedicata al futuro dello stadio cittadino. L'incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti del Palermo Calcio. La convocazione sottolinea la rilevanza del tema e l'esigenza di confronto diretto. Durante la sessione, i vertici del club esporranno prospettive ed esigenze relative all'ammodernamento e alla gestione dello stadio. È un passaggio istituzionale fondamentale per definire strategie su utilizzo e valorizzazione dell'infrastruttura. L'obiettivo è garantire la piena funzionalità dello stadio, rispondendo alle necessità di squadra e comunità, discutendo manutenzione, adeguamento normativo e prospettive di utilizzo futuro.

La posizione del Sindaco e la dichiarazione di interesse pubblico

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha chiarito che l'iter amministrativo proseguirà senza interruzioni, nonostante le discussioni in corso. Con la dichiarazione "le liti non fermeranno l’iter", il primo cittadino ha ribadito la volontà dell'amministrazione di dichiarare l'interesse pubblico per la struttura. Tale provvedimento mira a garantire la continuità delle attività sportive e a promuovere un dialogo costruttivo, superando ostacoli burocratici.

Il percorso amministrativo per la valorizzazione dell'impianto

Lo stadio di Palermo è una infrastruttura centrale per la città, con impatto sportivo e sociale. L'amministrazione ha intrapreso un percorso per delineare il futuro dell'impianto, garantendone piena operatività e valorizzazione.

La dichiarazione di interesse pubblico è un passaggio amministrativo fondamentale, che consentirà di affrontare questioni tecniche e gestionali in modo coordinato tra Comune e società sportiva. La seduta di lunedì offre una preziosa occasione di confronto istituzionale per valutare soluzioni e rafforzare la collaborazione. L'attenzione rimane alta sulle decisioni per la migliore gestione dello stadio, a beneficio di squadra rosanero e collettività.