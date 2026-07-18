Il Torino di Ignazio Abate ha inaugurato la sua preparazione estiva con una goleada impressionante, superando per 13-0 il Pinzolo Valrendena, una formazione dilettantistica che milita in prima categoria. Questo primo test stagionale, disputatosi il 18 luglio 2026, ha offerto ai tifosi granata un'anteprima della squadra che si sta plasmando in vista dei prossimi impegni ufficiali. L'ampio successo sottolinea la determinazione e la buona condizione fisica con cui la compagine torinese ha approcciato la fase iniziale del ritiro.

Il dominio granata: analisi dei marcatori

La cronaca dell'incontro ha visto il Torino imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. A sbloccare il risultato è stato Simeone, che ha aperto le marcature dopo meno di due minuti dal fischio d'inizio, siglando la prima rete di questa nuova stagione. Il primo tempo ha evidenziato la prolificità offensiva della squadra, con Casadei protagonista di una pregevole doppietta che ha contribuito a portare il parziale sul 5-0. Tra i volti nuovi, si è messo subito in mostra Oristanio, anch'egli autore di due gol, dimostrando un rapido inserimento nei meccanismi di gioco e una notevole efficacia sotto porta. La fase iniziale della gara ha così delineato una chiara superiorità tecnica e fisica dei granata.

Nella ripresa, il tecnico Ignazio Abate ha optato per una rivoluzione completa della formazione, effettuando ben undici cambi per concedere minuti preziosi a tutti gli elementi della rosa. Questa scelta non ha minimamente intaccato la verve offensiva del Torino, che ha continuato a dilagare. A brillare in particolare è stato Kulenovic, autore di ben quattro reti, seguito da Gabellini, che ha firmato una tripletta, e da Njie, anch'egli a segno. Il risultato finale di 13-0 non lascia dubbi sulla netta differenza di valori in campo e conferma l'ottimo approccio della squadra a questo primo impegno amichevole della stagione.

Prossimi impegni e strategia di preparazione

Conclusa questa prima uscita vincente, il Torino ha già delineato il programma per i prossimi giorni.

La squadra riprenderà gli allenamenti intensivi in vista del successivo impegno amichevole, che si terrà mercoledì prossimo, nuovamente nella suggestiva cornice di Pinzolo. In questa seconda sfida, i granata avranno un test più probante contro l'Alcione Milano, una formazione che ha recentemente conquistato la promozione in Serie C. Sarà un'occasione importante per misurare i progressi e affinare ulteriormente gli schemi di gioco.

Il ritiro precampionato a Pinzolo si conferma un tassello fondamentale nella preparazione estiva del Torino. Questi incontri amichevoli sono cruciali non solo per migliorare la condizione atletica dei calciatori, ma anche per permettere al tecnico Ignazio Abate di valutare attentamente lo stato di forma di ogni singolo giocatore e, soprattutto, di favorire l'integrazione dei nuovi arrivati all'interno del gruppo. L'obiettivo è costruire una squadra coesa e competitiva, pronta ad affrontare al meglio la stagione imminente.