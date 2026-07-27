Il futuro di Yan Diomande sembra ormai destinato a tingersi di blanco. Il Real Madrid ha infatti raggiunto un accordo con il giovane esterno del Lipsia, approfittando del ritiro del Paris Saint-Germain dalla corsa al giocatore.

Il sorpasso del Real Madrid

Il PSG avrebbe presentato un'ultima offerta da 102,5 milioni di sterline, pari a 120 milioni di euro, che sarebbe stata respinta. A quel punto il Real Madrid ha trovato l'intesa con il diciannovenne nazionale ivoriano sui termini dell'ingaggio.

L'accordo sarebbe stato strutturato sul modello del contratto del centrocampista inglese Jude Bellingham, con una parte variabile destinata a crescere in base alle prestazioni del giocatore.

L'offerta del club spagnolo al Lipsia avrebbe quindi superato quella dei francesi, aprendo la strada a un trasferimento destinato a entrare tra i più costosi di sempre.

L'ascesa di Diomande

Diomande era arrivato al Lipsia dal Leganés la scorsa estate, firmando un contratto della durata di cinque anni. Nella stagione 2025-26 è stato eletto miglior giovane della Bundesliga, chiudendo il campionato con 12 gol e otto assist.