Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid, lasciando l'Inter dopo l'attivazione della clausola rescissoria. L'annuncio della cessione a titolo definitivo dell'esterno olandese è stato comunicato dal club nerazzurro. Il Real Madrid ha versato nelle casse dell'Inter la somma di 20 milioni di euro, come previsto dalla clausola valida fino alla fine del mese di luglio.

Durante la sua esperienza in nerazzurro, Dumfries ha collezionato 207 presenze, realizzando 27 reti e fornendo 28 assist. Il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di ben otto trofei, tra cui due campionati di Serie A, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

L'Inter ha voluto salutare il difensore con un messaggio ricco di affetto e ricordi: "Per Denzel, San Siro e Milano saranno sempre casa. Quella in cui risuonerà, sempre e comunque, quel DEN‑ZEL DUM‑FRIES contagioso, che pare di sentirlo anche solo leggendolo".

Il percorso di Dumfries all'Inter e il suo impatto

Arrivato all'Inter nell'estate del 2021 dal PSV Eindhoven, Dumfries si è affermato rapidamente come uno dei laterali più incisivi del panorama europeo. Dotato di grande forza fisica e spinta offensiva, ha saputo imporsi sia in fase difensiva che in quella di costruzione e finalizzazione. Il suo percorso in nerazzurro è stato caratterizzato da una crescita costante, che lo ha reso un punto di riferimento sia per il club che per la nazionale olandese.

Il saluto dell'Inter ha evidenziato il legame speciale creatosi tra il giocatore e l'ambiente milanese, sottolineando come l'amore e l'affetto dei tifosi siano stati sempre ricambiati. Dumfries lascia così un segno indelebile nella storia recente del club, grazie anche ai numerosi titoli conquistati insieme ai suoi compagni.

L'approdo al Real Madrid e le nuove sfide

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Dumfries, che ha firmato un contratto quadriennale con il club spagnolo. Il presidente dei blancos, Florentino Pérez, aveva già espresso l'intenzione di rafforzare la fascia destra con un profilo di alto livello, e l'arrivo dell'olandese risponde pienamente a questa esigenza. Dumfries si prepara ora a una nuova avventura nella Liga, dove metterà a disposizione della squadra la sua velocità, la capacità di coprire tutta la fascia e la sua spiccata propensione offensiva.

Il tecnico José Mourinho potrà così contare su un giocatore di esperienza internazionale, in grado di garantire verticalità e dinamismo al gioco del Real Madrid. L'acquisto di Dumfries rappresenta un ulteriore passo nella strategia di rafforzamento della rosa madrilena, con l'obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio europeo.