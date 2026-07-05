L'Inter continua a lavorare sottotraccia per arrivare a Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea è diventato uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato, ma la trattativa resta complessa soprattutto per la concorrenza del Como, deciso a soddisfare le richieste economiche dei Blues.

A fare la differenza, però, potrebbe essere la volontà del giocatore, che continua a considerare l'Inter la sua destinazione preferita.

Il Como accelera, ma Chalobah prende tempo

Il club lariano è quello che, finora, si è mosso con maggiore decisione sul piano economico.

Dopo i primi tentativi respinti dal Chelsea, la squadra di Cesc Fabregas è pronta a presentare una nuova proposta da circa 30 milioni di euro più bonus, avvicinandosi sensibilmente alla valutazione fissata dagli inglesi.

Nonostante questo, Chalobah non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Il centrale inglese preferisce attendere gli sviluppi della trattativa con l'Inter, convinto che il progetto tecnico dei campioni d'Italia rappresenti la soluzione migliore per la propria carriera.

Inter, c'è già l'intesa con il giocatore

I contatti tra l'Inter e l'entourage del difensore proseguono da giorni e il dialogo viene considerato positivo. I nerazzurri avrebbero già trovato un'intesa di massima con gli agenti del calciatore, che ha manifestato piena disponibilità al trasferimento a Milano.

Resta invece da costruire l'accordo con il Chelsea, che continua a chiedere una cifra importante per lasciar partire il classe 1999.

La strategia dell'Inter resta quella di non partecipare a un'asta, cercando piuttosto di sfruttare la volontà del giocatore per abbassare le pretese del club londinese e trovare una formula sostenibile.

I prossimi giorni saranno decisivi

L'inizio della prossima settimana potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale della trattativa. Il Como è pronto a formalizzare il rilancio, mentre l'Inter osserva con attenzione, forte del gradimento del difensore e dei rapporti già avviati con il suo entourage. Se il Chelsea dovesse aprire a una soluzione differente rispetto alla cessione immediata o abbassare le richieste economiche, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo.

La sensazione è che la partita sia ancora aperta. Sul tavolo c'è una sfida tra la forza economica del Como e il fascino dell'Inter, con Chalobah che, almeno per il momento, continua ad aspettare una chiamata da Milano.