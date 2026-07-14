Sarà l'americano Ismail Elfath a dirigere la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina. L'incontro si terrà ad Atlanta, con calcio d'inizio fissato per le ore 21 italiane. La squadra arbitrale vedrà Elfath affiancato dagli assistenti connazionali Corey Parker e Kyle Atkins. L'Italia sarà rappresentata da Maurizio Mariani come quarto ufficiale e da Daniele Bindoni nel ruolo di riserva degli assistenti.

La partita si svolgerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, noto per la sua tecnologia all'avanguardia e per aver già ospitato eventi sportivi.

Il percorso di Elfath nella Coppa del Mondo

Ismail Elfath ha già diretto tre gare in questa edizione della Coppa del Mondo. Nella fase a gironi, ha arbitrato Olanda-Giappone (2-2) e Uruguay-Spagna (0-1). Ha inoltre diretto l'ottavo di finale tra Norvegia e Brasile (2-1). La sua esperienza ha portato alla scelta di affidargli questa cruciale semifinale.

La semifinale tra Inghilterra e Argentina è un appuntamento di grande prestigio, con due nazionali storiche pronte a contendersi l'accesso alla finale. La direzione di gara sarà affidata a una squadra arbitrale di comprovata esperienza. La designazione di un trio arbitrale statunitense evidenzia la crescente considerazione per la classe arbitrale nordamericana, mentre la presenza di Maurizio Mariani e Daniele Bindoni, riconoscimento per la scuola arbitrale nazionale, conferma il ruolo di primo piano degli arbitri italiani nelle competizioni FIFA.

L'incontro, in programma mercoledì, sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati di calcio di tutto il mondo, anche per la qualità della direzione arbitrale, che si preannuncia di alto livello.