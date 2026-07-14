Un'ondata di entusiasmo ha accolto il Genoa al centro sportivo di Pegli, dove si è tenuta una seduta di allenamento a porte aperte. L'iniziativa ha richiamato centinaia di tifosi rossoblù, che hanno affollato le tribune per seguire la preparazione della squadra in vista della nuova stagione. L'evento ha evidenziato il forte legame tra il club e la sua tifoseria, desiderosa di mostrare supporto.

Il calore dei tifosi rossoblù a Pegli

La seduta a porte aperte ha rappresentato un momento di incontro tra squadra e sostenitori. La risposta all'invito del club è stata massiccia e calorosa, con i tifosi che hanno riempito ogni spazio, creando un'atmosfera vibrante.

Durante l'allenamento, i presenti hanno incitato i giocatori, scandendo cori e mostrando sostegno. Questa manifestazione di affetto ha rafforzato il solido rapporto tra società e gente. L'energia e la passione espresse dai tifosi del Genoa hanno sottolineato l'importanza di questi momenti, cruciali per caricare la squadra.

L'attesa per la nuova stagione al centro sportivo

L'evento si è svolto presso il centro sportivo di Pegli, storica sede degli allenamenti del Genoa. La società ha organizzato l'apertura al pubblico per permettere ai fan di vivere da vicino la preparazione. La numerosa affluenza ha confermato l'enorme attesa che circonda la nuova stagione e la volontà dei tifosi di stare al fianco dei propri beniamini.

Questa vicinanza è fondamentale per infondere fiducia e determinazione al gruppo squadra, proiettato verso gli obiettivi.

La giornata si è conclusa con applausi e cori, salutando i giocatori. L'indiscutibile successo di questa apertura e l'entusiasmo palpabile della tifoseria lasciano presagire un clima di grande fermento e aspettativa attorno al Genoa per un campionato ricco di soddisfazioni.