I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per diverse operazioni di mercato che coinvolgono alcune delle principali protagoniste della Serie A. Il Milan studia un incastro che potrebbe portare Noussair Mazraoui in rossonero attraverso la cessione di Pervis Estupinan, l'Inter valuta il possibile ritorno di Ivan Perisic per rinforzare le corsie esterne, mentre in casa Juventus resta da chiarire il futuro di Jonathan David, finito nel mirino del Paris FC e tutt'altro che incedibile.

Il Milan prepara l'assalto a Mazraoui, Perisic torna nei radar dell'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe delineato un piano preciso per arrivare a Noussair Mazraoui. La dirigenza rossonera sarebbe infatti intenzionata a finanziare l'operazione con la cessione di Pervis Estupinan. Nei giorni scorsi il club di via Aldo Rossi avrebbe respinto una prima offerta dell'Aston Villa da 9 milioni di euro, fissando il prezzo del laterale colombiano a circa 15 milioni. Una valutazione che coincide praticamente con la cifra richiesta dal Manchester United per liberare Mazraoui, esterno marocchino capace di ricoprire più ruoli e particolarmente apprezzato da Ruben Amorim. Qualora i "Villains" decidessero di soddisfare le richieste economiche del Milan, i rossoneri sarebbero pronti a reinvestire immediatamente il ricavato per tentare l'affondo decisivo sull'ex Bayern Monaco.

David può partire, il Paris FC osserva la situazione

Nel frattempo anche l'Inter continua a lavorare sulle corsie laterali e nelle ultime ore sarebbe tornata d'attualità una vecchia conoscenza del popolo nerazzurro: Ivan Perisic. Il croato, ancora sotto contratto con il PSV per un'altra stagione, nelle scorse settimane aveva manifestato pubblicamente la propria disponibilità a tornare in Italia per vestire nuovamente la maglia dell'Inter. Un'apertura che potrebbe convincere Beppe Marotta a valutare concretamente l'operazione, anche perché il cartellino del classe 1989, complice l'età, avrebbe un costo contenuto tra i 3 e i 5 milioni di euro.

Sul fronte Juventus, invece, resta da monitorare la posizione di Jonathan David.

L'attaccante canadese non sarebbe considerato un elemento imprescindibile da Luciano Spalletti e un'eventuale cessione garantirebbe ai bianconeri una plusvalenza totale. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, attenzione in particolare al Paris FC, che avrebbe acceso i riflettori sul centravanti e starebbe valutando un possibile ritorno del giocatore nel campionato francese. Uno scenario da seguire con attenzione nelle prossime settimane, soprattutto se dovessero arrivare offerte ritenute soddisfacenti dalla dirigenza juventina.