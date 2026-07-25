L'Italia si appresta a vivere un momento storico, disputando la finale degli Europei di calcio a 7 contro l'Ucraina. L'appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 21, nella suggestiva cornice del Parco Schuster a Roma. Gli azzurri, protagonisti di un percorso intenso e avvincente, giungono all'atto conclusivo della competizione dopo aver dimostrato la propria forza in semifinale, superando la Serbia con un convincente 7-3.

Il cammino della Nazionale italiana in questi campionati europei ha preso il via mercoledì 22 luglio, con una netta e promettente vittoria per 7-1 contro la Grecia, un risultato che ha immediatamente acceso l'entusiasmo del pubblico capitolino.

Tra le figure di spicco che hanno contribuito a questo inizio brillante, si è distinto Alessandro Florenzi, ex centrocampista di Roma, Paris Saint-Germain e Milan. La sua preziosa esperienza internazionale si è rivelata un fattore chiave per l'intero gruppo. La seconda giornata del torneo, giovedì 23 luglio, ha rappresentato l'unica battuta d'arresto per gli azzurri: l'Ucraina si è imposta con un 5-3, mettendo per un momento in discussione le certezze della squadra italiana.

Il riscatto azzurro e la maturità in campo

La reazione dell'Italia, tuttavia, non si è fatta attendere, dimostrando la tempra e la determinazione del gruppo. Venerdì 24 luglio, gli azzurri hanno risposto con forza, superando la Romania con un perentorio 6-0.

Questa vittoria ha permesso alla squadra di blindare il primo posto nel girone e di assicurarsi la qualificazione alle semifinali. Nel turno decisivo, disputato ieri sera, la Nazionale italiana ha mostrato tutta la sua autorità, sconfiggendo la Serbia per 7-3 e staccando così il pass per l'attesissima finale. L'avversaria sarà ancora una volta l'Ucraina, l'unica formazione finora capace di piegare gli azzurri in questa edizione degli Europei.

Andrea Montemurro, Presidente della Confederazione Calcistica Italiana, ha espresso grande soddisfazione per il percorso della squadra. "Il cammino fin qui percorso dai nostri ragazzi conferma la crescita costante di questo movimento", ha dichiarato Montemurro.

"Dopo il secondo posto alla Nations League dello scorso maggio in Serbia e il secondo posto ai Mondiali in Brasile un anno fa, sentivamo di avere una squadra pronta per il salto di qualità definitivo. Arrivare in finale da protagonisti, davanti al nostro pubblico, è un grande risultato. Adesso massima concentrazione per la finale".

Un traguardo significativo per il calcio a 7

Il Presidente Montemurro ha inoltre aggiunto un commento sulla preparazione e l'evoluzione della squadra: "Abbiamo costruito questo traguardo partita dopo partita, imparando anche dalla sconfitta con l'Ucraina, che ci ha insegnato dove dovevamo crescere. La risposta contro Romania e Serbia dimostra la maturità di questo gruppo".

L'evento, che ha animato Roma dal 22 al 25 luglio, si è svolto nella suggestiva cornice del Parco Schuster, situato di fronte alla storica Basilica di San Paolo fuori le Mura. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza per l'intero movimento del calcio a 7 italiano, che mira a consolidare la propria crescita e a rafforzare la sua posizione anche a livello internazionale, con la speranza di conquistare il titolo europeo proprio nella capitale.