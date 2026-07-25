La Juventus si prepara al suo debutto stagionale affrontando lo Standard Liegi nella prima amichevole della nuova annata. L'incontro, in programma sabato 25 luglio alle ore 20, rappresenta un primo vero test per la formazione guidata da Luciano Spalletti, che avrà l'opportunità di valutare lo stato di forma dei suoi giocatori a meno di un mese dall'inizio del campionato.

La partita si disputerà in casa dello Standard Liegi e sarà visibile in diretta su diverse piattaforme. Gli appassionati potranno seguirla gratuitamente sul sito ufficiale bianconero, accessibile sia tramite piattaforma web che tramite app dedicata.

L'amichevole sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, con la possibilità di seguirla in streaming su NOW. La telecronaca dell'evento sarà curata da Federico Botti.

I convocati e le assenze per il test

Per questa prima uscita stagionale, il tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati. L'elenco include sia i giocatori della prima squadra sia alcuni promettenti giovani della Primavera. Tra i nomi a disposizione figurano Mattia Perin, Zeki Celik, Federico Gatti, Manuel Locatelli, Lloyd Kelly, Douglas Luiz, Jeremie Boga, Pierre Kalulu, Michele Di Gregorio, Vasilije Adzic, Lois Openda, Fabio Miretti, Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani, Joao Mario, Andrea Cambiaso, Arthur e Juan Cabal.

A questi si aggiungono i giovani Augusto Owusu, Javier Gil Puche, Justin Oboavwoduo, Adin Licina, Arman Durmisi e Destiny Elimoghale.

Nonostante l'ampia rosa a disposizione, si registrano alcune assenze di rilievo. Ekhator non sarà della partita a causa di un infortunio, mentre Yildiz e Thuram non prenderanno parte all'incontro. Anche Milik e Zhegrova resteranno fuori, in un'ottica di gestione dei carichi di lavoro in questa fase iniziale della preparazione. Per Zeki Celik, invece, questa sarà la sua prima presenza con la maglia bianconera, un momento significativo per il difensore.

Probabile formazione e obiettivi della sfida

La Juventus dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1. La probabile formazione vede Di Gregorio tra i pali; una linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; a centrocampo agiranno Locatelli e Douglas Luiz.

Il reparto offensivo dovrebbe vedere Zhegrova, Miretti e Boga a supporto dell'unica punta Openda. È importante sottolineare che le assenze dell'ultimo minuto potrebbero comportare alcune variazioni rispetto a questa ipotesi iniziale.

Questo test pre-campionato assume un passaggio importante per il tecnico Spalletti. L'occasione sarà utile per osservare da vicino i nuovi innesti e per valutare le condizioni fisiche generali dell'intera rosa. L'incontro con lo Standard Liegi, inoltre, offre la possibilità di integrare gradualmente i giovani convocati, preparandoli a una stagione che si preannuncia intensa e ricca di impegni su più fronti.