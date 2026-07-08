La FIFA ha respinto il ricorso della Federazione francese, confermando il cartellino giallo a Michael Olise. L'ammonizione, ricevuta durante la vittoria per 1-0 della Francia contro il Paraguay negli ottavi di finale dei Mondiali, lascia il fantasista a rischio squalifica per una potenziale semifinale. Il commissario tecnico francese, Didier Deschamps, ha comunicato la notizia in conferenza stampa pre-partita a Boston, dichiarando: "Il cartellino giallo non è cambiato. Abbiamo ricevuto la notifica dalla FIFA stamattina, e rimane valido".

Il ricorso francese chiedeva la revoca dell'ammonizione, sostenendo che il fallo contestato a Olise non fosse mai avvenuto.

L'episodio controverso si è verificato nei minuti di recupero di una partita combattuta: Olise è stato ammonito dall'arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev per un alterco con il paraguaiano Matias Galarza. I replay hanno mostrato chiaramente l'assenza di contatto fisico tra i due. Il fantasista del Bayern Monaco si è portato un dito alla bocca, mentre Galarza è crollato a terra simulando un colpo al volto. Questa simulazione ha indotto l'arbitro a estrarre il cartellino giallo, una decisione che ha suscitato diverse polemiche.

Le implicazioni disciplinari per la Francia

La conferma del cartellino giallo da parte della FIFA pone Michael Olise in una situazione delicata. Un'ulteriore ammonizione durante i quarti di finale contro il Marocco comporterebbe automaticamente la sua esclusione dalla semifinale, qualora la Francia riuscisse a superare il turno.

La squadra francese deve affrontare questa sfida cruciale non solo con la preoccupazione per Olise, ma anche per altri due giocatori. Anche Bradley Barcola e Manu Koné, ammoniti nella stessa impegnativa gara contro il Paraguay, sono sotto diffida e rischiano anch'essi di saltare la partita successiva in caso di un nuovo cartellino giallo.

La situazione disciplinare del Marocco

La gestione delle ammonizioni rappresenta un fattore cruciale non solo per la Francia. Anche il Marocco, prossimo e temibile avversario nei quarti di finale, si presenta a questa sfida con significative preoccupazioni disciplinari. Ben quattro calciatori marocchini sono stati ammoniti durante la loro convincente vittoria per 3-0 contro il Canada negli ottavi di finale.

Di conseguenza, la strategia di gestione dei cartellini sarà un elemento di primaria importanza nella preparazione tattica di entrambe le squadre, in vista di una partita che si preannuncia decisiva per l'accesso alle semifinali dei Mondiali.