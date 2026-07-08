L'assemblea della Lega di Serie B, presieduta da Paolo Bedin, si è tenuta a Milano con la partecipazione di tutte le società, definendo le linee guida per il prossimo campionato. Un benvenuto è stato rivolto ai club neopromossi o rientrati in Serie B, con un ringraziamento speciale alla città di Ascoli e al presidente Bernardino Passeri per l'ospitalità durante la presentazione del calendario 2026-27.

Nel corso dell'incontro, sono state confermate decisioni fondamentali per la stagione: le soste in concomitanza con le date FIFA e la riproposizione del Boxing Day.

Il format playoff e playout manterrà la struttura delle scorse stagioni e verrà formalmente proposto alla Federazione per l'approvazione. È stata inoltre ribadita una regola cruciale per l'equità tra le tifoserie, che vieta la vendita di biglietti ai tifosi ospiti a prezzi superiori rispetto a quelli della curva di casa.

Nuovo Consiglio direttivo e vicepresidenza

L'assemblea ha proceduto alla ricostituzione del Consiglio direttivo, resasi necessaria a seguito della decadenza di membri le cui società sono transitate in altre categorie o il cui ruolo di amministratore è cessato. I nuovi consiglieri eletti sono: Rebecca Corsi (vicepresidente e AD dell'Empoli FC), Carlo Costa (vicepresidente del Fussball Club Südtirol), Francesco Dini (presidente dell’US Cremonese) e Carlo Rivetti (presidente del Modena FC).

A questi si uniscono Filippo Piccoli (presidente del Mantova), Floriano Noto (presidente del Catanzaro), che è stato anche eletto nuovo vicepresidente, e i consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori.

Durante i lavori assembleari, sono stati illustrati i risultati della visibilità audiovisiva della Serie B. La stagione 2025-26 ha evidenziato un incremento del 7% dell’ascolto medio rispetto alla stagione precedente, con un’audience aggregata per playoff e playout che ha superato i 2,1 milioni di spettatori. La base abbonati de LaB Channel è più che raddoppiata. È stata inoltre proposta e votata una nuova offerta al mercato, di natura non esclusiva, per la trasmissione in chiaro di una partita per giornata.

L'assemblea ha fornito aggiornamenti anche sulla riattivazione di B4People, una società di scopo dedicata al Terzo Settore e alle iniziative ESG. Questa iniziativa sarà finanziata attraverso il Fondo Ammende e contributi esterni di settore, sottolineando l'impegno della Lega di Serie B nel percorso di crescita e innovazione, sia sportiva che sociale.

Avvio della stagione: i ritiri delle squadre

In vista della ripartenza della Serie B, le squadre hanno iniziato i rispettivi ritiri pre-campionato. Le prime a dare il via ai raduni sono state le tre neopromosse Arezzo, Benevento e Vicenza. L'Ascoli seguirà il 13 luglio, mentre nel corso della settimana tutte le altre formazioni si uniranno ai preparativi.

La Cremonese sarà l'ultima a iniziare il 14 luglio. Le scelte per i ritiri variano, con alcune società che optano per destinazioni di prossimità e altre che si sposteranno in regioni come il Trentino-Alto Adige e la Val Seriana, evidenziando la diversità nelle strategie di preparazione.