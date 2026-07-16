Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. L'Albiceleste ha conquistato l'accesso all'ultimo atto della competizione battendo in rimonta l'Inghilterra per 2-1, mentre la Spagna ha superato la Francia con il punteggio di 2-0. Per la Nazionale argentina si tratta del ritorno in finale quattro anni dopo il successo ottenuto ai rigori contro la Francia in Qatar.

Data e orario della finale

La finale tra Argentina e Spagna si giocherà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Il calcio d'inizio è in programma alle 21, ora italiana.

Dove vedere la partita

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. La finale sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e sull'app di Dazn.