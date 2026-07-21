Andrea Pirlo è emerso come il favorito per la panchina della Nazionale italiana. Le quote, pubblicate da Sisal.it, lo vedono nettamente in testa con una quotazione a 2,00. La sua candidatura è considerata ideale per un allenatore giovane con una visione moderna del gioco, un profilo che potrebbe rilanciare il progetto azzurro.

La ricerca del nuovo commissario tecnico avviene in un momento cruciale per l'Italia, esclusa per la terza volta consecutiva dal Mondiale. Il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo sono attivamente impegnati nella selezione del prossimo allenatore.

I principali candidati e le quote

Tra i nomi più quotati, Pep Guardiola ha visto aumentare la sua visibilità nelle ultime ore, anche a seguito di un viaggio di Maldini e Leonardo a Barcellona. Tuttavia, gli esperti non lo indicano come il favorito: la sua quota, pur essendo scesa dal 4,50, si attesta ora a 3,75.

Un altro pretendente di spicco è Roberto Mancini, l'opzione preferita dal presidente Malagò. Mancini tornerebbe sulla panchina azzurra dopo aver condotto la squadra alla vittoria degli Europei del 2021. La sua quotazione è fissata a 3,00.

Altri profili in lizza

Oltre ai tre nomi principali, la lista dei possibili successori include altri profili meno accreditati. Palladino è quotato a 7,50, mentre Conte, il nome che riscuoterebbe il favore della Serie A, è a 12,00.

Infine, Pioli è quotato a 16,00.

La situazione attuale sembra delineare una corsa a due per la panchina della Nazionale, con Pirlo e Mancini in prima linea, e Guardiola che si posiziona come una possibile sorpresa alle loro spalle.

La candidatura di Andrea Pirlo è vista come un'opzione in linea con la necessità di rinnovamento della Nazionale. Il suo approccio tattico moderno e la sua recente esperienza come allenatore sono elementi chiave. La sua quotazione a 2,00 lo pone nettamente davanti agli altri pretendenti, suggerendo una fiducia crescente nel suo profilo e nelle sue capacità di guidare la squadra azzurra verso un nuovo ciclo.