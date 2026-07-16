L'eliminazione dell'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina scatena le polemiche attorno a Thomas Tuchel. Nonostante il buon percorso nella competizione, il commissario tecnico tedesco è finito nel mirino di tifosi e opinionisti per la gestione degli ultimi minuti della partita.

Le scelte contestate

Le critiche si concentrano sull'atteggiamento della squadra dopo il vantaggio firmato da Gordon al 55'. Per difendere il risultato dall'assalto argentino, Tuchel ha inserito i difensori Konsa e Burn, ma la Nazionale inglese ha finito per abbassarsi eccessivamente, senza sfruttare gli spazi che si sarebbero potuti creare in contropiede.

Le reazioni

"Questa è stata una vera lezione di tattica di Tuchel. Portaci a casa, Thomas!", ha scritto con ironia il giornalista Piers Morgan su X.

Tra i tifosi inglesi, invece, sono arrivate richieste ancora più dure: "Devono esonerare Tuchel", "Vattene via", "Deve seriamente pensare di dimettersi dopo gli ultimi 30 minuti", "La peggior prestazione della nostra storia ai Mondiali, l'abbiamo persa in panchina".