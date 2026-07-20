La finale dei Mondiali 2026, disputata tra Spagna e Argentina negli Stati Uniti, Messico e Canada, si è conclusa con un epilogo decisamente acceso. Nonostante la vittoria per uno a zero della Spagna, che ha conquistato il titolo mondiale, il fischio finale è stato seguito da una maxi rissa e da accese discussioni in campo, con il centrocampista argentino Leandro Paredes protagonista in negativo.

Entrato nel secondo tempo e già ammonito per un precedente accenno di rissa, Paredes ha perso completamente la calma pochi istanti dopo la fine della gara.

Mentre i giocatori spagnoli festeggiavano la vittoria, il centrocampista argentino ha reagito a una provocazione di Pedri, iniziando a spintonare il giocatore del Barcellona. L’episodio ha rapidamente coinvolto Gavi, intervenuto in difesa del compagno di squadra. La situazione è degenerata quando Paredes ha afferrato Gavi per la maglia e lo ha scaraventato a terra, scatenando l’intervento di numerosi altri giocatori per sedare gli animi. L’arbitro, che ha assistito all’intera scena, ha estratto il cartellino rosso nei confronti del centrocampista argentino, rendendo inevitabile la sua espulsione.

Il confronto con Eric Garcia e l'intervento dello staff

Prima dello scontro con Pedri e Gavi, Paredes si sarebbe diretto inizialmente verso Eric Garcia, dando il via a una serie di alterchi che avrebbero potuto assumere proporzioni ancora maggiori.

Fortunatamente, il tempestivo intervento dell’allenatore Lionel Scaloni e del suo staff, tra cui Walter Samuel, è stato cruciale per contenere il proprio giocatore. L’intera sequenza di eventi è stata osservata dalla terna arbitrale, che ha confermato la decisione del cartellino rosso diretto per Paredes.

Lite tra Otamendi e Rodri: accuse e tensione verbale

La tensione post-partita non si è limitata alla rissa che ha coinvolto Paredes. In un’altra zona del campo, si è accesa una discussione animata tra il difensore argentino Nicolás Otamendi e il capitano della Spagna, Rodri. Otamendi ha rimproverato aspramente il centrocampista spagnolo di aver “parlato troppo di arbitri prima della partita”, accusandolo di aver passato l’intera settimana a lamentarsi delle decisioni arbitrali.

“Inizia a parlare di meno. Avete passato tutta la settimana a piangere”, ha dichiarato Otamendi, rivolgendo le sue accuse sia a Rodri che a Aymeric Laporte. Rodri, visibilmente incredulo, ha cercato di placare gli animi rispondendo: “Io ho rispetto per te”. Tuttavia, Otamendi ha insistito con fermezza: “Ma tu non devi parlare prima, capito?”. La discussione si è conclusa con il difensore argentino che ha ricordato a Rodri le dichiarazioni rilasciate da Laporte nei giorni precedenti la finale, mantenendo alta la tensione verbale.

Il clima teso al termine della finale mondiale ha dunque visto protagonisti diversi giocatori, con la delusione argentina che si è trasformata in nervosismo e polemiche, mentre la Spagna festeggiava il meritato titolo iridato.