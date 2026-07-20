La vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 domina le prime pagine dei quotidiani del Paese. Sedici anni dopo il trionfo del 2010, la Roja conquista il secondo titolo mondiale della sua storia, aggiungendolo al successo europeo, e la stampa celebra l'impresa della nazionale guidata da Luis de la Fuente.
Le prime pagine dedicate ai campioni del mondo
Le edizioni odierne, comprese quelle dei principali quotidiani non sportivi, riservano ampio spazio al successo della Spagna.
El País apre con il titolo "Campioni", sottolineando come "la Roja è stata nettamente superiore".
Per La Razón, invece, la Spagna è "la migliore squadra del mondo".
L'omaggio dei quotidiani sportivi
La Vanguardia celebra una Spagna "due volte campione del mondo" grazie alla rete di Ferran Torres nei tempi supplementari, accompagnando il titolo con una foto a tutta pagina dell'attaccante del Barcellona.
Per ABC si tratta di una "Spagna invincibile", ricordando il percorso nel torneo, chiuso con sette vittorie in otto partite, un solo pareggio all'esordio contro Capo Verde e appena una rete subita.
Marca esalta il trionfo con il titolo "I re di tutti i tempi", aggiungendo: "La Spagna non ha vinto solo una finale". Mostrando le immagini dei festeggiamenti nelle città, il quotidiano rilancia anche il messaggio: "Siamo i migliori".
As sceglie invece il titolo "Come la prima volta", mentre Mundo Deportivo scrive: "Spagna campione del mondo, la seconda stella è qui".
Sport celebra Ferran Torres con il titolo: "La Spagna conquista la seconda stella con un morso dello 'Squalo'", richiamando il soprannome dell'attaccante.
Infine, El Mundo sintetizza il successo con il titolo: "Spagna campione del mondo, la nazionale di De la Fuente batte l'Argentina con un gol di Ferran Torres".