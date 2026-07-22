La Fiorentina inaugura la stagione con la prima amichevole estiva. Oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 19, i viola affronteranno il Gubbio (Serie C). Questo match segna il debutto del nuovo allenatore Fabio Grosso sulla panchina gigliata, subentrato a Paolo Vanoli dopo l'esperienza al Sassuolo. La gara segue un test in famiglia contro l'Under 20, vinto per 8-1; l'incontro con il Gubbio è il primo vero banco di prova.

Per Fabio Grosso, questa sfida è cruciale per valutare la rosa e impostare il lavoro in vista della stagione. La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Fortini; Ndour, Mandragora, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson.

Le scelte iniziali offriranno le prime indicazioni tattiche.

Dove seguire Fiorentina-Gubbio: TV e streaming

La partita tra Fiorentina e Gubbio sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn (smart tv). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su piattaforma web e app Dazn. Per chi preferisce la radio, la radiocronaca sarà su Radio Bruno. Chi non potesse seguire la diretta, potrà consultare la diretta testuale del match su sito specializzato.

Contesto e prime indicazioni dal campo

La gara si svolgerà allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park, ospitando la prima uscita ufficiale della nuova Fiorentina targata Grosso. Nonostante il mercato sia aperto, questa amichevole costituisce un importante banco di prova per i primi esperimenti tattici e per valutare le condizioni dei nuovi innesti. L'attenzione sarà sulle scelte dell'allenatore e sulle risposte dal campo, in attesa di sviluppi nella costruzione della rosa.