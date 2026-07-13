Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha fissato la Champions League come obiettivo primario per la prossima stagione. In un'intervista, ha osservato che a luglio tutte le squadre cercano rinforzi. L'Inter è favorita, con Juventus e Milan tra le 5 o 6 squadre con potenziale di miglioramento. L'imperativo è “proseguire il nostro percorso e stabilizzarci in alto per restare dentro la Champions il più possibile”, garantendo “la possibilità di rinforzarsi a livello economico”. L'ambizione scudetto si concretizzerà solo “se riusciamo a restare su negli anni”.

Il grande entusiasmo del finale di stagione è un punto di partenza da riproporre. Gasperini ha auspicato un'accelerazione nel mercato, sottolineando l'importanza della famiglia Friedkin. L'estate è stata descritta come “lunga e anomala per il Mondiale”, con tutte le squadre “agguerrite”. La presenza della proprietà sarà “determinante” per un mercato efficace, capace di rispondere all'entusiasmo dei tifosi, già manifestato dai “tantissimi abbonamenti”.

La strategia della proprietà e il ruolo di D'Amico

In occasione della presentazione dei palinsesti Sky Sport 2026/2027, Gasperini ha confermato un rapporto “continuo” con la proprietà e il direttore sportivo D'Amico. Ha anticipato che “dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato” post-Mondiali, con l'impegno della dirigenza a rafforzare la rosa.

Il tecnico ha elogiato la base della squadra, definendola “un gruppo molto solido e competitivo”. L'obiettivo della proprietà è “migliorare la squadra il più possibile”, con D'Amico “impegnatissimo per dare soddisfazioni ai tifosi”.

Rinnovi e la questione Totti

Riguardo ai rinnovi contrattuali, Gasperini ha specificato che gli annunci ufficiali verranno fatti dalla società a breve, confermando la volontà comune di “proseguire insieme”. Sul possibile ritorno di Francesco Totti in società, il tecnico ha mantenuto una posizione riservata: “Questa cosa riguarda lui e la proprietà”. La società si pronuncerà in merito all'organizzazione del centenario.

Gasperini ha infine ripercorso la stagione precedente, caratterizzata da pochi momenti di difficoltà in relazione all'obiettivo Champions. La squadra ha avuto una “grande partenza” e una “cavalcata stupenda” dopo il recupero degli effettivi, con l'intento di confermare e migliorare i risultati nella prossima annata.