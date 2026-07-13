Il futuro di Rafael Leao continua a rappresentare uno dei temi più caldi del mercato del Milan. L'attaccante portoghese resta uno dei profili più ambiti della rosa rossonera e, nonostante al momento non siano arrivate offerte decisive, le attenzioni nei suoi confronti non mancano.

In particolare, in questi ultimi giorni hanno preso quota due possibili destinazioni: l'Arabia Saudita e il Galatasaray. Latitano, invece, proposte concrete dalla Premier League, il campionato nel quale Leao gradirebbe particolarmente trasferirsi per rilanciare la propria carriera.

Mendes lavora sul futuro di Leao

Dietro le quinte continua a muoversi Jorge Mendes che, pur non essendo l'agente di Leao, in questo calciomercato sta affiancando il Milan in diverse trattative in entrata e in uscita (a partire dall'allenatore, Amorim, un suo assistito). Il manager portoghese sta sondando il terreno per capire quali margini possano aprirsi nelle prossime settimane del mercato estivo.

La Saudi Pro League rappresenta una possibilità concreta grazie alla disponibilità economica dei club interessati (il Milan vorrebbe incassare circa 50-60 milioni di euro), mentre il Galatasaray sogna un colpo di grande prestigio per alzare ulteriormente il livello della squadra.

Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi del giocatore a condizioni non ritenute adeguate.

Per lasciar partire Leao servirà un'offerta importante, in linea con il valore tecnico e patrimoniale di uno dei calciatori simbolo della rosa milanista.

Tomori verso la cessione

Tra i possibili partenti c'è anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese, in scadenza di contratto nel 2027, potrebbe essere sacrificato davanti a una proposta convincente. Il Milan valuta la sua posizione con attenzione e una cessione consentirebbe al club di incassare risorse da reinvestire sul mercato.

L'obiettivo del Milan, nel caso di Tomori, è quello di provare a monetizzare adesso per evitare di perdere il difensore inglese a parametro zero nell'estate del 2027.

Gimenez cerca spazio lontano da Milano

Anche Santiago Gimenez è destinato a vivere settimane decisive.

L'attaccante messicano non è riuscito a imporsi come previsto e il Milan è disposto ad ascoltare offerte per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

Una nuova esperienza potrebbe permettergli di ritrovare continuità e rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative in maglia rossonera.

Le uscite finanziano il nuovo Milan

Prima di completare gli ultimi innesti, il Milan dovrà alleggerire la rosa e fare cassa. Le situazioni di Leao, Tomori e Gimenez rappresentano tre dei principali snodi di mercato in uscita sul tavolo della dirigenza.

Da queste operazioni passerà una parte importante della costruzione della squadra che, da quest'anno, è stata affidata all'allenatore portoghese Amorim.