Il calciomercato estivo continua a muovere le sue pedine, con diverse operazioni concluse e trattative ancora aperte tra i principali club italiani ed europei.

Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Hamed Traoré dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista ivoriano fa così ritorno in Italia, dove ha già militato con Empoli, Sassuolo e Napoli.

Contemporaneamente, il Como si conferma attivo sul mercato spagnolo, annunciando l'acquisto del difensore Andres Cuenca. Il campione europeo Under 19 è stato prelevato dal Barcellona e ha firmato un contratto che lo legherà al club lariano fino al 30 giugno 2030.

La trattativa per Trevoh Chalobah

Il Como prosegue con determinazione la trattativa per Trevoh Chalobah, difensore centrale di proprietà del Chelsea. Nonostante il club lombardo abbia già raggiunto un accordo con il giocatore, persiste una distanza economica con la società inglese. Le parti sono separate da 5 milioni di euro sulla parte fissa e ulteriori 5 milioni sui bonus. Chalobah, classe 1999, ha dimostrato il suo valore nella scorsa stagione, collezionando 34 presenze in Premier League con il Chelsea e segnando 3 gol. Il difensore era stato precedentemente nel mirino dell'Inter, che tuttavia ha giudicato troppo elevati i costi complessivi dell'operazione. Chalobah è stato anche convocato da Tuchel per i Mondiali con l'Inghilterra, pur senza scendere in campo.

Le altre operazioni di mercato

L'Inter mantiene l'attenzione su Djed Spence del Tottenham per la fascia destra; il club inglese valuta il giocatore 50 milioni, mentre i nerazzurri puntano a chiudere per 35. Tra gli obiettivi sondati figura anche John Stones, difensore in uscita dal Manchester City a parametro zero, sebbene l'ingaggio rappresenti un potenziale ostacolo.

La Roma, dopo il mancato rinnovo di Zeki Celik – che ha firmato un triennale con la Juventus – sta valutando l'argentino Nahuel Molina e potrebbe riprendere i contatti per Dodô, sul quale c'è anche l'interesse del Napoli. Per l'esterno offensivo Crysencio Summerville, la Roma sarebbe pronta a presentare un'offerta di 45 milioni di euro al West Ham.

La Fiorentina è impegnata nella trattativa con Inao Oulai del Trabzonspor per un'operazione da 30 milioni di euro, che andrebbe a occupare l'ultima casella disponibile per i giocatori extracomunitari. Sul fronte Juventus, il tecnico Luciano Spalletti ha commentato l'eventualità di un ritorno di Dusan Vlahovic dopo il mancato rinnovo, affermando: “I nostri dirigenti hanno sempre le porte aperte, per entrare basta citofonare”. Intanto, i bianconeri monitorano l'interesse del Galatasaray per Gleison Bremer, sebbene per ora si tratti solo di un sondaggio con l'entourage del difensore.

Tra le operazioni già concluse, Tarik Muharemovic è ufficialmente un giocatore del Leeds, trasferitosi dal Sassuolo per 40 milioni di euro, di cui la metà spetta alla Juventus.

Ederson ha prolungato il suo contratto con l'Atalanta fino al 2031. Infine, la Lazio ha perfezionato l'acquisto del giovane centrocampista Bruno Galassi dal Real Madrid; il classe 2007, spagnolo di origini argentine, arriva nella Capitale con una percentuale sulla futura rivendita.