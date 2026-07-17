Il Genoa ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Hamed Traoré, talentuoso centrocampista offensivo ivoriano classe 2000. Il giocatore arriva dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, un'operazione che rafforza il reparto mediano rossoblù con un profilo di comprovata esperienza nel campionato italiano.

Dopo aver completato con successo le rigorose visite mediche, un passaggio cruciale data la sua recente storia clinica, Traoré ha apposto la firma sul contratto presso il centro sportivo Signorini. Senza perdere tempo, il neo-acquisto si è immediatamente diretto verso il ritiro di Moena, dove è atteso in serata per aggregarsi al gruppo squadra, già impegnato negli allenamenti da due giorni.

La sua integrazione rapida è vista come un segnale positivo per l'imminente stagione.

Le prime parole di Hamed Traoré da giocatore del Genoa riflettono entusiasmo e determinazione. “È un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance che mi è stata offerta”, ha dichiarato il centrocampista al sito ufficiale del club. “Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico così appassionato come quello genoano”. Un messaggio chiaro che sottolinea la sua volontà di mettersi subito a disposizione e ripagare la fiducia.

Anche il cfo rossoblù Diego Lopez ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di Traoré, evidenziandone le qualità tecniche e caratteriali. “Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e una profonda conoscenza della Serie A”, ha affermato Lopez.

“Con il suo innesto, ampliamo significativamente le nostre soluzioni offensive. È un giocatore forte e dotato di una personalità spiccata. Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Genova, Hamed!”.

Il Ritorno in Serie A e il Profilo del Giocatore

Il trasferimento al Genoa segna il ritorno di Traoré nel massimo campionato italiano, dove ha già lasciato il segno con le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli. Nel corso delle sue precedenti esperienze in Serie A, il centrocampista ivoriano ha collezionato un totale di 149 presenze, mettendo a segno 18 gol e fornendo 13 assist. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che di costruzione del gioco.

L'operazione di mercato si è concretizzata dopo un'attenta valutazione delle condizioni fisiche del giocatore.

Particolare attenzione è stata dedicata ai postumi di un infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box e ne aveva limitato l'impiego nell'ultima stagione disputata in Ligue 1 con il Marsiglia. Il superamento degli esami medici ha fornito il via libera definitivo, confermando la piena idoneità di Traoré a scendere in campo e a contribuire fin da subito alla causa rossoblù.

Dettagli Economici dell'Operazione

I termini economici dell'accordo tra Genoa e Marsiglia prevedono un prestito con diritto di riscatto. La cifra per l'eventuale acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Hamed Traoré è stata fissata a otto milioni di euro. Questa formula offre al club ligure la possibilità di valutare appieno il rendimento del giocatore nel corso della stagione, prima di esercitare l'opzione per un acquisto definitivo, dimostrando una strategia di mercato oculata e mirata a investimenti sostenibili.