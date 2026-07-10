Il difensore spagnolo Mario Gila ha ufficialmente annunciato il suo addio alla Lazio, esprimendo un profondo "dolore nel cuore" in vista del suo imminente trasferimento al Milan. Il messaggio commosso è stato diffuso attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del club biancoceleste, segnando la fine di un capitolo importante della sua carriera nella capitale.

Nelle sue parole cariche di emozione, Gila ha dichiarato: "Questo è un addio. La Lazio aspetta e crede che si potranno fare cose migliori in futuro, io anche sono sicuro di questo.

Ve lo meritate, siete una società incredibile, qui mi sono sentito un giocatore importantissimo e non so se ritroverò questo amore da un’altra parte. Questa città mi rimarrà sempre nel cuore, vi saluto con un dolore nel cuore immenso". Un sentito congedo che evidenzia il legame speciale creatosi tra il calciatore e l'ambiente laziale.

Un Sentito Ringraziamento ai Tifosi e al Club

Nel video di saluto, Mario Gila ha voluto rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che lo hanno accompagnato nel suo percorso. "Vorrei ringraziare tutti perché, dal primo momento in cui sono arrivato qua, è stato tutto molto emozionante. Ero un bambino che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionista e mi avete fatto diventare quello che sono ora", ha affermato il difensore.

Parole che sottolineano la sua gratitudine verso la società e i tifosi, che lo hanno accolto e supportato fin dai suoi primi passi nel calcio professionistico, contribuendo in modo significativo alla sua crescita sportiva e personale.

Il Trasferimento al Milan: Dettagli dell'Accordo

L'annuncio dell'addio di Gila alla Lazio coincide con il suo passaggio al Milan, un'operazione che era già nell'aria e che ora trova conferma ufficiale. Il trasferimento è stato formalizzato il 10 luglio 2026, con il club rossonero che ha ufficializzato l'ingaggio del difensore spagnolo. L'accordo prevede un contratto a lungo termine per Gila, che si legherà al Milan fino al 30 giugno 2031, testimoniando la fiducia riposta nelle sue qualità e nel suo potenziale.

Dal punto di vista economico, l'operazione si è conclusa con un valore complessivo di circa 28 milioni di euro. Una parte consistente di questa cifra sarà destinata al Real Madrid, in virtù di un precedente accordo che garantisce al club madrileno il 50% dei diritti di rivendita del giocatore. Questo trasferimento rappresenta un passo cruciale nella carriera di Mario Gila, che lascia la Lazio dopo aver consolidato la sua esperienza come professionista e aver ricevuto un affetto profondo dall'ambiente biancoceleste, pronto ora ad affrontare nuove sfide con la maglia del Milan.