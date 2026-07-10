Il Milan ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Mario Gila, un difensore spagnolo di grande prospettiva che vestirà la maglia numero 34 nella prossima stagione di Serie A. L'operazione, che si è concretizzata il 10 luglio 2026, pone fine alle numerose indiscrezioni che si erano rincorse nelle scorse settimane riguardo al futuro del calciatore. Gila, proveniente dalla Lazio, si unisce al club rossonero con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il reparto difensivo della squadra guidata dal tecnico Ruben Amorim. Il suo trasferimento è considerato uno dei movimenti di mercato più significativi di questa sessione estiva, data la sua giovane età e il potenziale già ampiamente dimostrato nel massimo campionato italiano con la maglia biancoceleste.

Dettagli dell'Operazione e Contratto

L'approdo di Mario Gila al Milan si è svolto secondo la tabella di marcia stabilita dal club. Il difensore spagnolo era già da tempo un obiettivo primario dei dirigenti rossoneri, fin dalle stagioni precedenti, quando Massimiliano Allegri era alla guida tecnica del Milan e Igli Tare ricopriva il ruolo di direttore sportivo della Lazio. L'intesa con il calciatore è stata raggiunta con facilità: Gila ha accettato la proposta del Milan, siglando un contratto quinquennale che lo legherà ai colori rossoneri fino a giugno 2031.

La negoziazione con la Lazio si è rivelata più complessa, principalmente a causa delle clausole economiche derivanti dal precedente accordo tra il club biancoceleste e il Real Madrid, da cui Gila era giunto in Italia nel 2022.

Tale intesa prevedeva che il 50% della parte fissa dell'incasso generato dalla cessione del giocatore sarebbe stato devoluto al club spagnolo. Inizialmente, il Milan aveva presentato un'offerta di 25 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus. La trattativa si è poi conclusa per una cifra complessiva di 28 milioni di euro, di cui circa 10 milioni saranno destinati al Real Madrid, un aspetto che ha reso l'operazione particolarmente articolata e di grande rilevanza finanziaria per tutti i club coinvolti.

L'Arrivo del Difensore e i Prossimi Impegni

Mario Gila è giunto a Milano nella serata di giovedì, dopo aver effettuato un commiato allo staff e ai suoi ex compagni della Lazio presso il centro sportivo di Formello.

La mattina seguente, il difensore si è sottoposto alle visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina, un passaggio cruciale e obbligatorio prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto con il Milan. Il prossimo passo per Gila sarà il trasferimento a Milanello, dove il 13 luglio è previsto il raduno della squadra per l'inizio della nuova stagione sportiva, segnando l'avvio ufficiale della sua avventura rossonera.

Con l'inserimento di Gila, il Milan mira a consolidare ulteriormente la propria rosa, assegnando al giovane spagnolo un ruolo chiave e di responsabilità nel reparto difensivo. L'entusiasmo per il suo arrivo è evidente, sia tra i sostenitori che all'interno dello staff tecnico, che considera il calciatore un elemento di grande affidabilità e prospettiva per il futuro del club, capace di contribuire significativamente agli obiettivi stagionali.