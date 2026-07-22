Il Napoli prosegue intensamente la propria preparazione estiva nel ritiro di Dimaro, dove la squadra si sta dedicando agli allenamenti in vista dell'imminente stagione calcistica. La giornata odierna ha visto il club impegnato in una rifinitura pre-match, in vista della prima amichevole stagionale contro l'Arezzo. Un momento di particolare rilievo è stato segnato dal rientro in campo di Billy Gilmour, il centrocampista scozzese, che ha ufficialmente intrapreso il suo percorso di riatletizzazione dopo un lungo periodo di assenza.

Gilmour è stato accolto con grande calore e un'ovazione dal pubblico partenopeo presente a Dimaro, mentre muoveva i suoi primi passi sul terreno di gioco.

Il giocatore aveva saltato gran parte della scorsa stagione a causa di una serie di infortuni. Inizialmente, era stato costretto a fermarsi per una pubalgia che lo aveva tenuto lontano dai campi da novembre 2025 fino a febbraio 2026. Successivamente, a fine maggio, aveva subito una distorsione al ginocchio destro durante un'amichevole disputata tra la nazionale scozzese e quella di Curacao, aggravando ulteriormente il suo periodo di stop.

Il recupero e l'importanza di Gilmour

Il ritorno di Gilmour rappresenta una notizia estremamente positiva per il Napoli, che potrà presto contare nuovamente su un elemento di fondamentale importanza per il proprio centrocampo. Il calciatore ha ora iniziato la cruciale fase di riatletizzazione, indispensabile per il suo completo recupero fisico dopo i problemi muscolari e l'infortunio al ginocchio.

L'entusiasmo palpabile dei tifosi presenti a Dimaro testimonia chiaramente l'attesa per il suo pieno rientro in squadra e la profonda fiducia riposta nelle sue indubbie qualità tecniche e nel suo contributo futuro.

Obiettivi e prospettive per la nuova stagione

La presenza di Billy Gilmour in gruppo, sebbene ancora in una fase delicata di recupero, offre già nuove e interessanti soluzioni tecniche all'allenatore, rappresentando al contempo un segnale incoraggiante per l'intero ambiente azzurro. Il Napoli, pienamente impegnato nella sua preparazione estiva, si prefigge l'obiettivo di ritrovare la migliore condizione fisica per tutti i suoi elementi e di integrare gradualmente i giocatori reduci da infortuni. L'ambizione è quella di arrivare pronti e competitivi all'inizio della stagione, schierando una rosa motivata e all'altezza delle sfide che l'attendono.