La nazionale maschile di calcio argentina è stata al centro di una controversia internazionale dopo aver esposto uno striscione con la scritta "Le Malvinas sono argentine" durante la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra. L'episodio ha generato ampie reazioni, ma dagli Stati Uniti è giunta una chiara presa di posizione a favore della libertà di espressione dei giocatori argentini.

Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force per i Mondiali, ha affermato che l'Albiceleste aveva il pieno diritto "di fare quelle dichiarazioni" in virtù del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

"Penso che questa sarà una finale incredibile e, per quanto riguarda la possibilità di poter fare quelle dichiarazioni, negli Stati Uniti d'America ne hanno la facoltà: qui crediamo nei nostri diritti sanciti dal primo emendamento", ha dichiarato Giuliani, evidenziando come la libertà di espressione sia un principio fondamentale nel Paese ospitante.

Il gesto dei giocatori e le reazioni politiche

Lo striscione è stato mostrato da Giovani Lo Celso insieme ad altri compagni di squadra, nonostante le restrizioni imposte dalla ministra della Sicurezza argentina, Alejandra Monteoliva, che aveva vietato l'ingresso di elementi con messaggi provocatori o riferimenti alle Malvinas. Il gesto ha avuto un significativo impatto mediatico, riaccendendo il dibattito sulla questione della sovranità delle isole.

Il presidente argentino Javier Milei ha definito l'espressione dei calciatori come "perfettamente valida e lecita", pur precisando che la questione della sovranità deve essere affrontata esclusivamente per via diplomatica. Milei ha inoltre distinto il diritto di manifestare da eventuali sanzioni economiche che potrebbero essere imposte dalla FIFA.

Le implicazioni internazionali e la finale

Il governo britannico ha prontamente richiesto alla FIFA di avviare un'indagine formale sull'accaduto. La portavoce del primo ministro Keir Starmer ha ribadito che la posizione del Regno Unito sulla sovranità delle Isole Malvinas rimane invariata, sottolineando che l'autodeterminazione spetta agli abitanti delle isole.

La stampa britannica, inclusi il Daily Mail e il The Telegraph, ha criticato apertamente il sostegno espresso da Giuliani alla nazionale argentina e ha ipotizzato la possibilità di una sanzione da parte della FIFA prima della finale contro la Spagna. Nel frattempo, la squadra argentina si prepara a disputare una finale molto attesa, con Lionel Messi elogiato come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.