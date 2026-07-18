Zeki Celik è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, un rinforzo significativo per la difesa bianconera. Il difensore turco, giunto a Torino dopo una trattativa conclusa con successo, ha espresso grande soddisfazione e un profondo entusiasmo per il suo approdo nel club piemontese. Presentandosi ai canali ufficiali della società, Celik ha dichiarato con fermezza: "Sono davvero felice di essere qui e di come è andata la trattativa, sono entusiasta: chi mi conosce sa che verrà uno Zeki sempre al massimo che gioca con passione, speriamo a centrare gli obiettivi prefissati".

Parole che sottolineano la sua determinazione e la volontà di dare il massimo contributo alla causa bianconera, proiettandosi verso i futuri traguardi stagionali.

L'esterno turco ha condiviso le sue prime, positive sensazioni riguardo al nuovo ambiente e ai primi contatti con la squadra. "Ho incontrato il mister e i compagni, è stato bello rompere il ghiaccio", ha raccontato Celik, evidenziando un'integrazione iniziale serena. Ha inoltre rivelato di aver già raccolto pareri molto positivi sull'allenatore Spalletti da diversi colleghi che hanno avuto modo di lavorare con lui: "Mi hanno detto che è eccezionale e che dà tanto ai suoi ragazzi, è un grande allenatore di successo". Un'ulteriore nota di benvenuto è arrivata dal connazionale Yildiz, che Celik ritroverà alla Continassa.

Yildiz ha espresso il suo entusiasmo con un messaggio vocale: "Mi ha mandato un vocale per dirmi che era contento del mio arrivo e che faremo grandi cose, ha una personalità straordinaria ed è il futuro della Juve", parole che preannunciano una promettente intesa tra i due.

Il contratto e l'operazione a parametro zero

L'arrivo di Celik alla Juventus si concretizza dopo la conclusione della sua esperienza con la Roma. Il difensore classe 1997 ha siglato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029, un accordo a lungo termine che testimonia la fiducia del club nelle sue qualità. L'operazione è stata definita a parametro zero, un vantaggio economico significativo per la società torinese, che sosterrà unicamente costi accessori pari a un milione di euro, relativi alle procedure di registrazione del giocatore.

Celik porta con sé un bagaglio di notevole esperienza internazionale, avendo già conquistato un titolo di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia durante le sue quattro stagioni al Lille, oltre a essersi affermato come protagonista nel campionato turco e successivamente in Serie A.

Il trasferimento e il ruolo del direttore sportivo Massara

Il percorso che ha portato Zeki Celik a vestire la maglia della Juventus ha avuto una svolta inaspettata. Prima del suo approdo a Torino, il giocatore aveva infatti raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con la Roma. Tuttavia, la scadenza del suo precedente vincolo contrattuale, fissata al 30 giugno, lo ha reso un giocatore libero da ogni impegno. La Juventus ha saputo cogliere prontamente questa opportunità, agendo con rapidità e discrezione.

Il direttore sportivo Frederic Massara ha giocato un ruolo chiave in questa vicenda, orchestrando una trattativa celere e riservata, che ha permesso di "scavalcare" l'accordo preesistente. L'operazione si è conclusa con successo, culminando nelle visite mediche che il giocatore ha sostenuto in settimana. L'annuncio ufficiale del club ha dato il benvenuto a Celik, sottolineando le elevate aspettative per il suo contributo alla squadra nei prossimi anni e la sua importanza nel progetto tecnico.