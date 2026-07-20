Pep Guardiola è il principale candidato per la panchina della Nazionale italiana. Il tecnico spagnolo ha incontrato Paolo Maldini, neo direttore tecnico, e Leonardo, advisor della nuova area tecnica azzurra. Questo confronto lo ha posto in posizione favorevole per il prestigioso incarico di commissario tecnico.

L'incontro si è svolto a Barcellona l'ultimo fine settimana, con Maldini e Leonardo. La loro presenza in Spagna, confermata da selfie, ha generato indiscrezioni e verifiche sul colloquio con Guardiola. L’allenatore spagnolo, noto per i suoi successi europei, rappresenta un'opzione ambiziosa per la guida della selezione azzurra.

Guardiola: un nome di prestigio per gli Azzurri

La candidatura di Guardiola a commissario tecnico è un tentativo concreto della nuova area tecnica. Il suo nome si aggiunge a una lista che include Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Nonostante l'assenza di certezze sull'accettazione, la sua candidatura è di grande interesse e seguita con attenzione dagli addetti ai lavori.

Il dialogo tra Guardiola, Maldini e Leonardo potrebbe segnare un punto di svolta per il futuro della Nazionale italiana, che ambisce a una guida di prestigio per un rilancio internazionale. La decisione finale avverrà dopo ulteriori valutazioni, con la sua presenza tra i nomi in corsa che conferma la volontà di puntare su un profilo di altissimo livello.

I profili in valutazione

Oltre a Guardiola, la rosa dei commissari tecnici include Roberto Mancini e Andrea Pirlo. La nuova area tecnica, con Maldini e Leonardo, esamina attentamente tutte le opzioni. L’incontro con Guardiola a Barcellona evidenzia la determinazione azzurra nell'esplorare ogni possibilità per il futuro della Nazionale. La situazione è in evoluzione: gli sviluppi delle prossime settimane saranno cruciali per capire se Guardiola siederà sulla panchina azzurra o se la scelta ricadrà su un altro profilo.