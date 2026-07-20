La Sampdoria ha ufficialmente lanciato la sua campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27, intitolata "Mia, tua, nostra". L'iniziativa, accompagnata da un suggestivo video, celebra l'ottantesimo anniversario dalla fondazione del club. Il cortometraggio vede protagonisti tre tifosi, ognuno simboleggiante un momento chiave nella storia blucerchiata: la nascita del club il 12 agosto 1946, la storica vittoria dello scudetto il 19 maggio 1991 e l'ultima promozione in Serie A il 9 giugno 2012.

Il filmato promozionale, scritto e diretto da Marco Ponti e arricchito dalle musiche di Aldo De Scalzi, narra l'incontro di queste tre generazioni di sostenitori, uniti in un festoso corteo diretto verso lo stadio Luigi Ferraris per assistere insieme a una partita.

Fasi di Vendita e Prezzi degli Abbonamenti

La fase di prelazione, dedicata ai fedelissimi abbonati, si concluderà improrogabilmente alle ore 23:59 del 3 agosto. Successivamente, il 5 agosto sarà offerta la possibilità di cambiare posto. La vendita libera per tutti i tifosi prenderà il via dalle ore 10 del 6 agosto.

I prezzi degli abbonamenti sono stati mantenuti invariati rispetto alla stagione precedente, con la conferma dei consueti sconti destinati alle categorie rosa, under e over 60, applicabili nei settori Distinti e Tribuna inferiore. Un'importante agevolazione è riservata a chi sceglierà di rinnovare l'abbonamento attraverso i canali online, beneficiando di uno sconto del 10% sui prezzi di listino.

Le tariffe online, già scontate, variano dai 162 euro per la Gradinata Nord e 184 euro per la Gradinata Sud, fino ai 1620 euro per la Tribuna d'Onore. Specificamente, i prezzi online sono: Gradinata Sud 184 euro, Gradinata Nord 162 euro, Distinti 261 euro, Tribuna Inferiore 648 euro, Tribuna d’Onore 1620 euro. I prezzi nei punti vendita fisici sono leggermente superiori.

Novità per i Tifosi e Modalità di Acquisto

Tra le novità introdotte per la prossima stagione, i possessori di abbonamento in Gradinata Sud dovranno aver registrato un minimo di dieci accessi allo stadio nel corso della stagione 2026/27 per poter esercitare il diritto di prelazione sul rinnovo dell'abbonamento l'anno successivo.

Questa misura mira a premiare la fedeltà e la presenza allo stadio.

L'acquisto degli abbonamenti è facilitato dalla possibilità di procedere online tramite la piattaforma TicketOne. Inoltre, per offrire maggiore flessibilità, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento, avvalendosi di servizi come PayPal o Klarna.