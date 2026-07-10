Il futuro di Gianluca Mancini torna a essere uno dei temi più caldi del mercato italiano. Se da una parte la Roma continua a lavorare per prolungare il contratto del proprio leader difensivo, dall'altra lo stallo nella trattativa avrebbe attirato l'attenzione di due dirette concorrenti come Juventus e Inter. Una situazione ancora tutta da definire, ma che potrebbe trasformarsi in uno degli intrecci più interessanti delle prossime settimane.

Rinnovo fermo, Juventus e Inter osservano: Mancini piace per esperienza e leadership

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta nel corso della trasmissione Tele Radio Stereo, i contatti tra la Roma e Gianluca Mancini per il rinnovo contrattuale proseguirebbero, ma senza particolari passi avanti.

Alla base dello stallo ci sarebbero alcune promesse formulate dalla precedente gestione, rappresentata da Claudio Ranieri e Frederic Massara, che l'attuale direttore sportivo Tony D'Amico non starebbe rispettando. Una situazione che avrebbe inevitabilmente rallentato il dialogo tra le parti.

Proprio questa fase di incertezza avrebbe spinto diversi club a muoversi sottotraccia. L'Inter, che segue il difensore ormai da tempo, continuerebbe a monitorare gli sviluppi, ma secondo Trotta non sarebbe più l'unica società interessata. Anche la Juventus avrebbe infatti chiesto informazioni all'entourage del centrale classe 1996, valutando la fattibilità dell'operazione in vista della prossima stagione.

La Juventus valuta il profilo, ma da Trigoria resta fiducia

L'interesse bianconero non sarebbe casuale. La Juventus è infatti alla ricerca di un difensore esperto, dotato di personalità e capace di guidare il reparto senza comportare un investimento eccessivo. Gianluca Mancini risponderebbe perfettamente a questo identikit: conosce il campionato italiano, ha maturato esperienza anche a livello internazionale e negli anni si è distinto per aggressività, leadership e spirito competitivo, qualità molto apprezzate dalla dirigenza juventina.

Nonostante le voci di mercato, però, la sensazione è che la partita sia ancora aperta. Da Trigoria continuerebbe infatti a filtrare un cauto ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa con il difensore e proseguire insieme anche nelle prossime stagioni.

La Roma e soprattutto Gasperini considerano Mancini un punto di riferimento dentro e fuori dal campo e l'obiettivo resta quello di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Juventus e Inter, dal canto loro, restano alla finestra.