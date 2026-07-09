Un cambio di denominazione, una nuova brand-identity e soprattutto tanta, tantissima ambizione. Attivo da dieci anni, nell’ultimo quinquennio il Football Club Cassibile – nuova denominazione del club calcistico che, fino a qualche giorno fa, era noto come A.S.D. Cassibile Fontane Bianche – è riuscito a bruciare rapidamente ogni tappa, giungendo alle soglie di un salto di categoria che per dirigenti, tifosi ed atleti, rappresenterebbe la realizzazione di un sogno.

Le origini del progetto

“Il progetto è partito dal coinvolgimento di alcuni ex giocatori e dirigenti”, afferma Daniele Tiralongo, presidente del club.

“Cassibile aveva un impianto sportivo nuovo di zecca, ma nessuno lo usava e veniva vandalizzato: vedevamo in quello stadio una grande occasione e non abbiamo voluto sprecarla: abbiamo cominciato con tanti ragazzi locali, inserendo e facendo giocare anche alcuni elementi provenienti da Avola e da Siracusa. Dopo due fantastiche stagioni in Terza categoria abbiamo raggiunto l’obiettivo del salto in Seconda categoria”.

Un’annata da incorniciare

Seconda categoria in cui la compagine biancazzurra ha trascorso una sola stagione, classificandosi quinta e arrivando in semifinale di Coppa Sicilia. Poi il ripescaggio nell’ambita Prima categoria e – dopo un anno di appannaggio giocato comunque da matricola terribile – la superba annata appena trascorsa: “abbiamo fatto sacrifici”, prosegue il Presidente Tiralongo, “ma la passione per il calcio ti spinge a fare questo ed altro”.

Il Cassibile ha infatti concluso l’ultima stagione con un secondo piazzamento in graduatoria, una semifinale play-off persa ai supplementari e, soprattutto, una finalissima di Coppa Sicilia che fino alla fine ha lasciato col fiato sospeso tifosi ed appassionati in tutta l’isola. “L’anno scorso ci siamo giocati questa chance, e abbiamo fatto comunque una bella stagione in cui abbiamo fatto parlare tutta la Sicilia”, aggiunge ancora il Presidente.

Obiettivo Promozione

Archiviata l’ultima stagione, è tempo di ripartire. Lo scorso 28 giugno il Cassibile ha ufficialmente annunciato l’intenzione di presentare la domanda di ripescaggio nel campionato di Promozione, secondo livello regionale. “È stata dura ripartire, ma abbiamo delle buone possibilità di essere ripescati.

Personalmente lo spero vivamente”, afferma Tiralongo. Le possibilità, visto il punteggio accumulato, sono tutt’altro che risicate, e alla compagine societaria si sono già uniti Carmelo Saitta, nuovo team manager, e Abramo Pizzi, che ha assunto il ruolo di direttore sportivo. A Tiralongo si è affiancato inoltre Carmelo Buonvicino nel ruolo di vicepresidente. Proprio quest’ultimo ha voluto affrontare il tema delle prospettive future. “Cassibile”, afferma Buonvicino, “è una frazione di Siracusa, e coinvolgere i suoi abitanti è stato difficile. In questi anni il Presidente ha fatto tantissimo, e grazie al suo lavoro oggi abbiamo una nutrita realtà di tifosi e seguaci. Il progetto che abbiamo in mente sarà come minimo triennale: punteremo moltissimo sui giovani. Mi ritengo fiducioso, tanto sul futuro quanto sul ripescaggio”.

Progetto che in tanti – fra gli atleti – stanno in effetti sposando anche se resta da sciogliere il nodo della categoria.

Spazio alle giovani leve

Verrà infine ampliato il Settore giovanile, che già lo scorso anno – con l’accesso alle final four provinciali – ha regalato tante soddisfazioni. Per la prima volta, le giovani leve cassibilesi avranno l’opportunità di cominciare il loro percorso anche dalla categoria esordienti. “Paghiamo purtroppo”, afferma il Presidente Tiralongo, “dieci anni di inattività”. “Ma il nostro settore giovanile sta pian piano diventando una bella realtà. Ci crediamo e ci puntiamo: uno dei nostri obiettivi primari era ed è quello di riportare i ragazzini al campo e farli crescere in un ambiente sano. Uno spogliatoio fatto di amici come ai vecchi tempi è un’alternativa di gran lunga migliore a qualsiasi videogioco”.

Conclusioni ed auspici

“Tanta gente si sta finalmente avvicinando al Cassibile”, conclude il patron biancazzurro, “e spero che riusciremo a coinvolgere sempre più persone, consolidandoci come la bella realtà che siamo. Cercheremo di fare bene, dando ai nostri fantastici tifosi la possibilità di divertirsi insieme a noi”.