Il Calcio Napoli si prepara a celebrare il suo centenario con un anno di iniziative, dal primo agosto al 31 luglio 2027. La società ha annunciato un programma di eventi pubblici, incontri, dibattiti e un film, tutti volti a coinvolgere tifosi e leggende che hanno scritto la storia del club.

Un anno di celebrazioni globali

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha evidenziato come il centenario sia l'occasione per celebrare oltre un secolo di passione, identità, cadute, rinascite e successi. Le manifestazioni coinvolgeranno Napoli, l'Italia e l'estero.

L'evento inaugurale del primo agosto, una grande festa nel cuore della città, unirà presente e passato del club, riunendo tifosi e figure storiche. Due eventi internazionali porteranno il centenario fuori dai confini italiani, dedicati ai tifosi azzurri nel mondo.

Tra le iniziative principali, spicca un film sulla storia del club, scritto con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli, nelle sale italiane tra fine ottobre e novembre. L'espressione “Pe’ cient’anne”, un augurio tipico napoletano, sarà il motto di questa stagione storica.

Partnership e radici storiche

Le celebrazioni vedranno una prestigiosa collaborazione con Treccani, che per la prima volta dedicherà una pubblicazione speciale a un club calcistico.

Il calendario include la presentazione della maglia celebrativa (6 luglio, MSC World Europa), il lancio della campagna abbonamenti (10 luglio) e installazioni storiche nei Fan Village di Dimaro e Castel di Sangro.

Le radici del calcio a Napoli risalgono alla fine dell’Ottocento, con tappe quali Naples Cricket & Foot‑Ball Club (1906), Unione Sportiva Internazionale Napoli (1911), Foot‑Ball Club Internazionale‑Naples (1922), Associazione Calcio Napoli (1926) e Società Sportiva Calcio Napoli (1964). Il Corsiero del Sole, simbolo storico del club e della città, tornerà come parte dell'ecosistema visivo, incarnando la passione del popolo napoletano.