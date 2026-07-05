Secondo le ultime di calciomercato la Juventus valuterebbe per la mediana una vecchia conoscenza di Luciano Spalletti, Eljif Elmas, mentre il Napoli avrebbe avuto nuovi contatti con Leon Goretzka. Sullo sfondo resta poi l'Inter, che osserva con attenzione l'interesse del Barcellona per Marcus Thuram, e la Fiorentina, che ha improvvisamente accelerato per l'acquisizione di Radu Dragusin.

Elmas torna nel mirino della Juventus, il Napoli insiste per Goretzka

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Eljif Elmas, centrocampista macedone rientrato al Lipsia dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Napoli.

Il classe 1999 potrebbe nuovamente salutare la Bundesliga per fare ritorno in Serie A attraverso un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. A Torino ritroverebbe Luciano Spalletti, tecnico con il quale ha conquistato il terzo scudetto del Napoli, ricoprendo il ruolo di prezioso jolly grazie alla sua capacità di adattarsi a più posizioni del centrocampo e della trequarti. Proprio la sua duttilità rappresenterebbe uno degli aspetti maggiormente apprezzati dalla dirigenza bianconera, alla ricerca di profili in grado di garantire qualità e soluzioni tattiche.

Restando in casa Napoli, nelle scorse ore ci sarebbero stati nuovi contatti con Leon Goretzka.

Il centrocampista tedesco, svincolatosi dal Bayern Monaco, rappresenterebbe una delle grandi occasioni a parametro zero di questa sessione di mercato. In passato il giocatore avrebbe già avuto modo di confrontarsi con Massimiliano Allegri, quando il livornese vestiva la livrea del Milan. Adesso che il tecnico toscano guida gli azzurri, quel dialogo potrebbe riaprirsi, favorito anche dalla partecipazione del Napoli alla prossima Champions League, competizione che Goretzka vorrebbe continuare a disputare.

Il Barcellona osserva Thuram, la Fiorentina chiude per Dragusin

Dalla Spagna, intanto, rimbalza un'indiscrezione destinata a interessare da vicino l'Inter. Il Barcellona starebbe infatti valutando un affondo per Marcus Thuram, considerato uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo.

Il club nerazzurro non reputerebbe il francese completamente incedibile, ma aprirebbe eventualmente alla trattativa soltanto davanti a un'offerta non inferiore ai 60 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per privarsi di uno degli attaccanti più importanti della rosa.

Chi invece ha già chiuso un'operazione significativa è la Fiorentina. Il club viola ha infatti trovato a sorpresa l'accordo con il Tottenham per Radu Dragusin, difensore già seguito con insistenza nello scorso mercato invernale. A differenza di quanto accaduto a gennaio, questa volta la società toscana ha accettato la formula di prestito da 1.5 milioni di euro con obbligo di riscatto, consentendo di arrivare alla fumata bianca. L'operazione supera complessivamente i 17 milioni di euro e consegnerà a Fabio Grosso un rinforzo di assoluto valore per il reparto arretrato.