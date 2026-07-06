Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contattato il presidente della FIFA Gianni Infantino per la controversa espulsione e sospensione dell’attaccante statunitense Folarin Balogun ai Mondiali. La notizia, confermata da un funzionario americano, evidenzia l’attenzione di Trump per la nazionale USA e solleva interrogativi sull’influenza politica nelle decisioni sportive.

La sospensione di Balogun, causata da un cartellino rosso, aveva suscitato polemiche. Prima della telefonata di Trump, il governo americano aveva fornito elementi a sostegno del ricorso.

La documentazione è stata esaminata da una commissione indipendente. L’intervento diretto del presidente americano è un fatto eccezionale nel calcio mondiale.

Un precedente storico ai Mondiali

La decisione di annullare la squalifica di Balogun è un evento raro: è la prima volta dal 1962 che un cartellino rosso in Coppa del Mondo non comporta la squalifica per una partita. Il caso ha assunto rilevanza particolare per il regolamento FIFA e per la gestione delle controversie disciplinari.

Trump, dopo la revoca della sospensione, ha ringraziato la FIFA su Truth Social, definendo la decisione "la correzione di una grande ingiustizia". Il ricorso era stato avviato prima dell’intervento presidenziale, coinvolgendo il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il direttore esecutivo Andrew Giuliani.

Il ruolo delle istituzioni nel calcio internazionale

L’episodio ha riacceso il dibattito sul ruolo delle istituzioni politiche nelle dinamiche sportive globali. La collaborazione tra governo e federazione calcistica è stata determinante per la raccolta delle prove a sostegno del ricorso. Il coinvolgimento diretto di figure di alto profilo, come il presidente Trump e membri del governo, sottolinea quanto la Coppa del Mondo sia considerata questione di interesse nazionale.

La vicenda Balogun potrebbe rappresentare un precedente importante per la gestione futura di casi simili, sia dal punto di vista regolamentare sia per i rapporti tra sport e politica internazionale.