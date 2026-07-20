Il Savoia 1908 Football Club, squadra di calcio neopromossa in Serie C, ha formalmente depositato presso il Comune di Torre Annunziata la propria manifestazione di interesse per la concessione dello stadio comunale “Alfredo Giraud”. L’annuncio è stato diramato da Emanuele Filiberto di Savoia, chief executive officer & director di “The RoyaLand company Ltd” e socio di maggioranza del club.

Nel comunicato, Emanuele Filiberto di Savoia ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che “quando abbiamo detto che il futuro è iniziato, non era uno slogan”.

Ha evidenziato come lo stadio “Alfredo Giraud” abbia rappresentato a lungo un onere per la collettività, senza esprimere il suo potenziale. La dirigenza del Savoia, ha spiegato, ha “scelto una strada diversa”, presentando al Comune non una semplice richiesta, ma una vera e propria assunzione di responsabilità. Per la prima volta nella storia di Torre Annunziata, una società di calcio propone di gestirlo, valorizzarlo e farsene integralmente carico, presentando un progetto industriale per la gestione dell’impianto.

Il progetto del Savoia per il Giraud

La proposta del Savoia trascende la dimensione sportiva, configurandosi come iniziativa per la gestione del patrimonio pubblico, lo sviluppo economico e la crescita del territorio.

L’obiettivo primario è trasformare lo stadio Giraud in un centro operativo permanente del club. Si intende creare “un luogo vivo durante tutto l’anno”, dedicato allo sport, ai giovani, alle famiglie, all’aggregazione e allo sviluppo di nuove opportunità per Torre Annunziata.

Questa manifestazione di interesse del Savoia si inserisce nel più ampio contesto dell’avviso pubblico esplorativo, pubblicato dal Comune di Torre Annunziata il 10 luglio 2026. L’avviso, approvato con determina dirigenziale n. 1482, è finalizzato a raccogliere le espressioni di interesse per la concessione della gestione dell’impianto sportivo “Alfredo Giraud” e delle strutture annesse, tra cui punti ristoro, box commerciali e la palazzina uffici.

La procedura comunale per la concessione

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale rappresenta una fase preliminare cruciale. Il suo scopo è verificare l’interesse del mercato, raccogliere proposte e osservazioni dagli operatori economici e individuare la formula gestionale più idonea (unitaria o suddivisa per comparti). La futura concessione non riguarderà solo lo stadio, ma si estenderà alla gestione delle attività commerciali e degli spazi accessori, con l’obiettivo di valorizzare l’intero complesso attraverso un modello di gestione moderno e sostenibile.

Possono presentare candidatura: società sportive professionistiche, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, operatori economici nella gestione di impianti sportivi, ristorazione, commercio e servizi.

Sono ammessi anche raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e altri soggetti pubblici o privati con i requisiti del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 12:00 del 20 luglio 2026. Si precisa che questa consultazione non costituisce una procedura di gara né comporta l’affidamento diretto della gestione; si tratta piuttosto di un passaggio preliminare, mirato a predisporre un bando di gara attrattivo e a garantire la valorizzazione del patrimonio sportivo locale.