Il fantasista turco Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è ufficialmente rientrato alla Continassa, segnando la fine delle sue vacanze extra post-Mondiale con la nazionale della Turchia. Il club bianconero ha documentato il suo ritorno attraverso immagini pubblicate sui propri canali social, confermando che il giovane talento è ora pronto a riprendere gli allenamenti e unirsi ai compagni per la preparazione estiva.

Yildiz si mette a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, che ha già avviato la nuova stagione con una parte della squadra. La presenza del fantasista turco arricchisce il potenziale offensivo in vista dei prossimi impegni.

Il primo test significativo per la Juventus è fissato per sabato 25 luglio alle ore 20, quando la squadra affronterà lo Standard Liegi in un'amichevole che si disputerà in Belgio.

La preparazione estiva e il rientro degli internazionali

Il ritorno di Yildiz si inserisce in un più ampio programma di preparazione che vede la Juventus impegnata in una serie di test amichevoli e intense doppie sessioni di allenamento. Il ritiro estivo, avviato alla Continassa sotto la guida di Spalletti, offre ai giocatori la flessibilità di soggiornare presso il J Hotel o nelle proprie abitazioni. In totale, il calendario prevede sei test amichevoli: tre si svolgeranno in Europa e tre tra Cina e Australia, offrendo un'ampia gamma di sfide internazionali.

La rosa bianconera si sta gradualmente ricomponendo. Kenan Yildiz è stato il primo dei sei giocatori internazionali a riaggregarsi al gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali al Mondiale, con il rientro degli altri compagni previsto in maniera scaglionata nei giorni successivi.

Prossimi impegni e obiettivi stagionali della Juventus

Dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi, la Juventus proseguirà la sua preparazione con ulteriori test in Europa, prima di intraprendere una tournée internazionale che la vedrà confrontarsi con club di alto livello in Svizzera, Belgio, Francia, Cina e Australia. Il ritiro estivo si concluderà ufficialmente il 31 luglio.

A partire dal 2 agosto, la squadra sarà impegnata in una serie di prestigiose amichevoli internazionali, tra cui spiccano gli incontri contro Chelsea, Inter e Palermo.

L'obiettivo primario della Juventus è presentarsi al meglio all'inizio della nuova stagione di Serie A, il cui debutto è fissato per il 23 agosto in trasferta contro il Frosinone. Il rientro tempestivo di Yildiz è considerato un tassello fondamentale per assicurare alla squadra il massimo del proprio potenziale offensivo fin dalle prime battute della stagione.