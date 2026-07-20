Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Giovanni Malagò, ha affrontato con chiarezza il tema della nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Malagò ha smentito l'esistenza di contrasti interni, evidenziando come il processo decisionale sia improntato a una piena condivisione tra tutte le parti coinvolte. "Sull'allenatore non c’è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall’idea che tutti debbano essere d’accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto anche condiviso.

Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto", ha dichiarato il presidente.

In merito ai potenziali candidati, Malagò ha precisato che, sebbene i nomi di Roberto Mancini e Andrea Pirlo siano tra i più discussi, la rosa dei candidati è in realtà più ampia. "Mancini e Pirlo i favoriti? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da Ct. Ma non ve li dico", ha affermato. Il presidente ha poi rivelato il lungo lavoro svolto per coinvolgere Paolo Maldini e Leonardo nel progetto: "Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. [...] In queste due settimane ho fatto sei‑otto videoconferenze, dove abbiamo parlato di ogni cosa. E quella di cui abbiamo parlato meno — vi assicuro — è quella economica‑contrattuale.

Questo avvalora la loro serietà." Ha inoltre sottolineato che il concetto di condivisione totale si estende non solo alla scelta del Ct, ma anche a "tante altre figure fondamentali" per la Nazionale.

Il cambiamento culturale e metodologico

Malagò ha posto un forte accento sulla necessità di un cambiamento profondo nella cultura calcistica italiana, sia sul fronte metodologico che organizzativo. "Dobbiamo fare in modo che gli italiani giochino meglio, che siano più valorizzati, coinvolti, tatticamente e fisicamente", ha spiegato. Il presidente ha usato esempi concreti per illustrare la sua visione: "Se non cambia cultura e mentalità, come cambieranno le cose? Vi faccio un esempio: ieri alla finale Mondiale c’erano due allenatori come Scaloni e De La Fuente.

Scalone ha avuto una carriera modesta [...] eppure in nazionale ha fatto qualcosa di incredibile. [...] De La Fuente [...] ha allenato questi giocatori fin dalle formazioni Under. Questo cosa vuol dire? Che a prescindere dalla persona, bisogna sistemare prima l'organizzazione e la metodologia."

Il presidente ha anche commentato il recente caso Balogun, affermando che "si è passato il segno", e ha espresso i suoi complimenti alla Spagna per la vittoria nella finale mondiale, definendola una squadra che "lo strameritava".

I candidati e le tempistiche per l'annuncio

La scelta del nuovo commissario tecnico, come anticipato, non sarà una prerogativa esclusiva della presidenza, ma il frutto di una piena sintonia con l'area tecnica guidata da Maldini e Leonardo.

La short list dei candidati si sarebbe ristretta a quattro nomi di spicco: oltre ai già citati Andrea Pirlo e Roberto Mancini, figurano anche Antonio Conte e la suggestione di Pep Guardiola. Quest'ultima opzione, sebbene affascinante, si presenta complessa a causa di questioni economiche e di opportunità. Permane una chiara preferenza per un Ct italiano. L'annuncio ufficiale del nuovo allenatore potrebbe avvenire a breve: la presentazione del nuovo progetto azzurro è infatti prevista in Lega Calcio per giovedì 23 luglio, data entro la quale la Nazionale dovrebbe conoscere il suo nuovo guida tecnica.