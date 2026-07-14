Ha preso il via la stagione del Crotone con i primi allenamenti effettuati nel pomeriggio del 13 luglio presso il Centro Sportivo Antico Borgo. Calciatori della rosa convocati e a disposizione del nuovo tecnico Leandro Greco. Non tutti rimarranno in rossoblù: in uscita Vinicius, vicino a Ravenna. Una trattativa che sembrerebbe ben avviata con il calciatore brasiliano escluso dall'elenco dei calciatori convocati per il ritiro estivo. Nella mattinata del 14 luglio il Crotone si è presentato, con le prime parole di Leandro Greco da tecnico rossoblù alla presenza del D.G.

Raffaele Vrenna e del presidente Gianni Vrenna.

Crotone, Vinicius ai saluti

Dopo la cessione di Mattia Novella alla Scafatese dopo soli sei mesi, il Crotone sarebbe in procinto di salutare Vinicius. Il centrocampista brasiliano sarebbe prossimo al passaggio al Ravenna, squadra che ha accolto nei giorni scorsi il campione brasiliano Rolandinho. Una situazione che potrebbe sbloccarsi, ma la società andrà a monetizzare un elemento cresciuto praticamente in casa, incassando soldi da una scommessa vincente.

Crotone, Greco pronto a dare il via al nuovo corso rossoblù

Dopo l'ufficialità della scorsa settimana il tecnico Leandro Greco ha rilasciato le sue prima parole da allenatore del Crotone. "Per me è un privilegio essere qui.

Ci sono delle necessità da parte della società ma c'è la voglia di tornare a vincere. C'è un nuovo corso da fare, è difficile per quanto complicato, ci siamo parlati chiaramente e per me è stato importante. La mentalità? C'è, bisogna dare entusiasmo e appartenenza, per arrivare ad alti livelli ci deve essere ambizione che ti permette di essere competitivo. Non sono legato ad un modulo, in questo non sono integralista".

Crotone, prima le cessioni senza tralasciare nulla

Il Crotone proverà a mantenere parte dell'intelaiatura dello scorso anno. Nessun calciatore incedibile ma chi vorrà acquistare uno dei talenti del Crotone dovrà pagar quanto richiesto dal club. Si punterà sulla linea giovane, arriveranno calciatori giovani ma importanti, chi partirà sarà sostituito al meglio in modo da far rimanere un Crotone competitivo ma sostenibile.