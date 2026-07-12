A Crotone si torna a parlare di calcio giocato e di programmazione. Dopo alcuni giorni di calma, la società ha annunciato l'ingaggio del tecnico Leandro Greco. Il club ha inoltre ceduto il terzino Mattia Novella alla Scafatese e salutato l'esterno offensivo Matteo Maggio, rientrato alla Reggiana e a sua volta ceduto al Ravenna. Proprio il Ravenna potrebbe attingere dalla rosa degli squali: secondo quanto riportato da IlCalcioCalabrese.It, la squadra dei Leoni avrebbe individuato in Vinicius un possibile rinforzo.

Crotone, arrivano le prime ufficialità

Leandro Greco raccoglie l'eredità di Emilio Longo, passato al Catania dopo due stagioni, e guiderà il Crotone nel torneo 2026-2027. Il tecnico ha siglato un accordo annuale con il Crotone con scadenza fissata al 30 giugno 2027. La squadra rossoblù si ritroverà in città nella giornata del 13 luglio per dare il via alla visite mediche e ai primi allenamenti, con preparazione che sarà svolta presso il Centro Sportivo Antico Borgo, rimanendo in città. Si ferma, al momento, la tradizione che vede gli squali impegnati nel ritiro estivo in Sila.

Prime cessioni tra le fila degli squali

La società ha iniziato lo sfoltimento della rosa al fine di abbattere il monte ingaggi e fare cassa.

La prima cessione estiva è quella del terzino Mattia Novella, arrivato nel mese di gennaio dal Potenza. Per lui un contratto siglato con la Scafatese. Anche l'attaccante Matteo Maggio, autore di una stagione altalenante, ha lasciato Crotone: per lui niente riscatto, ritorno alla Reggiana e nuova cessione al Ravenna.

Le altre operazioni del Crotone

Sempre in uscita, secondo le ultime indiscrezioni, il Ravenna starebbe valutando il profilo di Vinicius. Il centrocampista del Crotone, da quattro anni in rossoblù, potrebbe cambiare maglia andando a vivere una nuova esperienza lontano dalla Calabria. Uno dei calciatori che sembrano ormai a fine ciclo a Crotone. Non ci sarebbero, al momento, cessioni di calciatori imminenti verso il Catania nonostante le numerosi voci che si sono susseguite nel corso delle settimane con tesserati rossoblù accostati alla formazione etnea del tecnico Emilio Longo.