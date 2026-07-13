Un giovane di 35 anni è stato trovato senza vita questa mattina all’interno di uno stabilimento balneare nella zona di Torre Talao, a Scalea, nel Cosentino. La scoperta ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti delle forze dell’ordine. La Procura di Paola ha aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause della morte. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Scalea, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili.

Scalea, giovane morto in un lido di Torre Talao: aperta un’indagine

Il corpo del 35enne, presumibilmente di nazionalità straniera, è stato rinvenuto all’interno di uno stabilimento balneare della città.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica del decesso, che resta ancora da chiarire. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per comprendere se si sia trattato di una morte per cause naturali o se possano emergere altri elementi. La Procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi, coordina le attività investigative affidate ai carabinieri di Scalea.

Autopsia sul corpo del 35enne per accertare le cause della morte

Dopo l’arrivo sul posto del magistrato di turno e l’ispezione del cadavere, è stata disposta l’autopsia. L’esame medico-legale sarà fondamentale per fornire risposte sul decesso del giovane e chiarire ogni possibile ipotesi.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore attraverso le analisi del medico legale e gli elementi raccolti durante i rilievi effettuati nello stabilimento balneare. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa dei primi risultati.

Nuovo decesso sospetto dopo il ritrovamento in mare

La morte del giovane arriva a pochi giorni da un altro episodio che ha scosso Scalea e l’intero territorio dell’Alto Tirreno Cosentino. Solo una settimana fa era stato trovato in mare il corpo di un giovane camerunense, dopo la denuncia della sua scomparsa presentata dagli amici. Due episodi ravvicinati che hanno riportato l’attenzione sulla comunità locale, mentre gli inquirenti proseguono le verifiche per fare piena luce sulle circostanze dei due decessi.