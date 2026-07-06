L’Inghilterra ha superato il Messico con un combattuto 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita ricca di episodi e tensione. La sfida all'Azteca è stata decisa da rigori, un'espulsione e decisioni arbitrali contestate, con l'Inghilterra che ha resistito in inferiorità numerica per accedere ai quarti.

Il primo tempo si è chiuso con l’Inghilterra avanti 2-1, ma la ripresa ha concentrato i momenti più concitati. Al 48’, O’Reilly ha sfiorato il pari per il Messico, colpendo il palo con un sinistro al volo dal limite. Al 52’, la partita è cambiata: Quansah è intervenuto duramente su Gallardo.

L’arbitro Faghani inizialmente ha lasciato proseguire, ma il richiamo del VAR è stato determinante. Dopo la revisione, che ha evidenziato un piede a martello sulla tibia di Gallardo, il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso diretto, lasciando l’Inghilterra in dieci uomini.

Episodi chiave: rigori e il ruolo del VAR

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Inghilterra non si è limitata a difendere. Al 60’, un lancio di Pickford per Kane ha innescato l'azione: il centravanti ha lottato con Alvarez, la palla è arrivata a Gordon, abbattuto dal portiere Rangel. Un rigore netto, trasformato da Harry Kane per il 3-1, ha ristabilito il doppio vantaggio per i Three Lions.

Solo quattro minuti dopo, al 64’, lo stesso Kane è stato protagonista in area propria: intervenendo per liberare, ha colpito il piede di Gutierrez.

L’arbitro non ha fischiato, ma il VAR è intervenuto. Dopo la revisione, è stato assegnato un rigore al Messico, trasformato da Jimenez per il 3-2, riaprendo la partita.

Le dure parole di Tuchel e la resilienza inglese

Nel post-partita, il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, non ha nascosto la sua amarezza per la direzione arbitrale. Le sue dichiarazioni sono state perentorie: “Gli arbitri non sono abbastanza bravi, i quarti ufficiali non sono abbastanza bravi: è tutto qui.” Tuchel ha espresso disappunto per la sala VAR: “Tre ufficiali di gara del Sudamerica in una partita come questa… Se c’è una valutazione corretta, il Var la ribalta.” Sul rigore per il Messico, ha aggiunto: “L’arbitro aveva commesso un chiaro ed evidente errore?

No, di sicuro. Il Var è intervenuto per ribaltare una situazione in cui non era stato fischiato fallo.”

Nonostante le polemiche, l’Inghilterra ha resistito con determinazione agli assalti finali del Messico, mantenendo il vantaggio per ben undici minuti di recupero. Tuchel, pur ribadendo le critiche, ha elogiato la forza mentale e lo spirito combattivo della squadra: “Questi sono i momenti nei tornei in cui trovi un modo per vincere. Non sembra un ottavo di finale, sembra una finale! Abbiamo superato tante avversità oggi. Pieno merito ai ragazzi. Sono molto orgoglioso.”

Questa vittoria, ottenuta in un contesto difficile e controverso, proietta l’Inghilterra ai quarti di finale, dove affronterà la Norvegia.

La partita sarà ricordata per l’intensità emotiva e le discussioni arbitrali, che hanno messo in luce il carattere indomito e la determinazione della nazionale inglese. Si segnala, infine, l’infortunio di Jordan Henderson, costretto a rimanere a Città del Messico per accertamenti dopo una caduta durante i festeggiamenti.