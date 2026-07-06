L'attaccante statunitense Folarin Balogun è stato autorizzato a giocare negli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio. La Fifa ha sospeso la sua squalifica, una decisione senza precedenti, dopo una telefonata diretta tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Balogun era stato espulso nell'incontro contro un avversario per un fallo giudicato involontario, che comportava una giornata di squalifica automatica. La Federcalcio internazionale ha spiegato che, ai sensi dell’articolo 27 del Codice Disciplinare Fifa, l’esecuzione della squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno.

In caso di nuova infrazione simile, la squalifica sarà revocata e applicata. Questa mossa ha sorpreso il Belgio e generato reazioni contrastanti.

Intervento politico e critiche internazionali

Trump avrebbe contattato Infantino sollecitando una revisione, ipotizzando una forte pressione dalla Casa Bianca. La Fifa nega influenze. Trump ha espresso gratitudine alla Fifa per aver "cancellato una grande ingiustizia".

La decisione ha scatenato la ferma protesta della federazione belga, che si è detta "sbalordita" da una scelta "in diretto contrasto con le regole della Fifa". Il ct del Belgio ha commentato ironicamente che sembrava "il pesce d’aprile". Il portiere belga ha espresso sorpresa per la tempistica.

Il regolamento Fifa prevede squalifica automatica per cartellino rosso diretto, ma l’articolo 27 consente la sospensione per un periodo di prova (un precedente simile). La decisione su Balogun, con il suo ruolo chiave, ha avuto un impatto mediatico e sportivo molto più ampio. Il ct degli Stati Uniti ha accolto la notizia favorevolmente, definendo la punizione "troppo severa". La Uefa ha criticato duramente la Fifa, affermando che la scelta "ha superato una linea rossa" e sollevando dubbi su equità e integrità della competizione.