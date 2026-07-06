L'Inghilterra ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 in un match combattuto. Decisa nello Stadio Azteca da una doppietta di Jude Bellingham (34' e 36') e da un rigore di Harry Kane al 60'. Nonostante l'espulsione di Jarell Quansah al 54' abbia lasciato gli inglesi in dieci, la squadra ha mostrato grande resilienza.

Il primo tempo ha visto Bellingham protagonista con due reti in rapida successione, a distanza di un minuto e trentotto secondi. Il Messico ha accorciato le distanze al 42' con Julián Quiñones.

Nella ripresa, dopo il cartellino rosso a Quansah, Harry Kane ha riportato l'Inghilterra in doppio vantaggio su rigore al 60'. Nello stesso minuto, Raúl Jiménez ha replicato per il Messico, anch'egli dal dischetto, fissando il punteggio sul 3-2.

Partita ad alta tensione e rimonta sfiorata

Il match è stato un vero e proprio thriller. L'Inghilterra ha gestito il vantaggio iniziale nonostante la pressione avversaria. La doppietta di Bellingham aveva dato un'illusione di controllo, ma la rete di Quiñones ha riaperto i giochi. L'inferiorità numerica per l'espulsione di Quansah ha messo a dura prova la difesa inglese, ma la freddezza di Kane dal dischetto è stata fondamentale. Il Messico ha cercato la rimonta fino all'ultimo, ma la retroguardia inglese ha retto, garantendo il passaggio del turno.

L'Inghilterra ai quarti: prossima sfida la Norvegia

Con questa vittoria, l'Inghilterra avanza ai quarti di finale, dove affronterà la Norvegia. Il match contro il Messico è stato uno degli ottavi più avvincenti e drammatici del torneo. Gli inglesi hanno dimostrato carattere e determinazione, resistendo sia all'inferiorità numerica che all'ambiente ostile dello Stadio Azteca. La capacità di superare una "furiosa rimonta" giocando in dieci uomini sottolinea la forza della squadra in questa fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026.