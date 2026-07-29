In casa Juventus tiene banco il futuro di Michele Di Gregorio, finito nel mirino di alcuni club di Premier League ma deciso, almeno per il momento, a proseguire la propria avventura in bianconero. Nel frattempo la Roma sarebbe vicina a regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo per la difesa, mentre il Napoli dovrà fare i conti con il ritorno dell'interesse per David Neres, seguito con attenzione dal Cruzeiro.

Di Gregorio respinge la Premier: il portiere vuole restare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Nicolò Schira, Michele Di Gregorio avrebbe ricevuto almeno un paio di telefonate da club di Premier League interessati a sondare la possibilità di portarlo in Inghilterra già nel corso di questa estate.

L'estremo difensore della Juventus avrebbe però respinto ogni avance, ribadendo la propria volontà di restare a Torino. Il portiere, infatti, preferirebbe continuare a vestire la maglia bianconera e giocarsi le proprie possibilità nel corso della stagione, convinto di poter ritagliarsi un ruolo importante nel progetto tecnico della società.

Una scelta che conferma la fiducia del classe 1997 nei confronti dell'ambiente juventino e la volontà di proseguire il percorso iniziato a Torino, nonostante l'interesse proveniente da uno dei campionati economicamente più ricchi e competitivi del panorama europeo.

La Roma blocca Koulierakis, il Cruzeiro tenta Neres

Sul fronte Roma, secondo quanto riferito dal giornalista Ugo Trani ai microfoni della trasmissione Te la do io Tokyo, la società giallorossa avrebbe praticamente bloccato Konstantinos Koulierakis.

Il difensore greco, reduce dalla stagione vissuta con il Wolfsburg culminata con la retrocessione del club tedesco, sarebbe stato individuato come il rinforzo ideale per il ruolo di centrale di sinistra. L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro e permetterebbe a Gian Piero Gasperini di avere un'alternativa affidabile a Mario Hermoso, quando lo spagnolo non sarà disponibile. La Roma punta così a completare un reparto arretrato che il tecnico considera una priorità in vista dell'inizio del campionato.

Nel frattempo anche il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi legati a David Neres. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il Cruzeiro avrebbe manifestato un concreto interesse per l'esterno brasiliano con l'obiettivo di riportarlo in patria.

Il club sudamericano avrebbe già avviato i primi colloqui, dopo il precedente tentativo del Galatasaray, e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per capire se la trattativa riuscirà davvero a decollare oppure se il futuro dell'attaccante resterà ancora legato ai colori azzurri.