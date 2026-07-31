La Juventus torna in campo per un nuovo appuntamento del precampionato. Oggi, venerdì 31 luglio, i bianconeri sfidano il Nizza in un'amichevole di alto livello in vista dell'inizio della nuova stagione. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Basilea e la vittoria per 1-0 sullo Standard Liegi, la squadra di Luciano Spalletti affronta un altro banco di prova a poche settimane dal debutto in campionato, previsto nel weekend del 23 agosto.

Orario e probabili formazioni

Juventus-Nizza si gioca oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 allo Juventus Training Center di Torino.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti, Boga; Durmisi. All. Spalletti.

Nizza (3-4-2-1): Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop. All. Haise.

Dove vedere Juventus-Nizza

L'amichevole tra Juventus e Nizza sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile attraverso smart TV e sull'app della piattaforma in streaming. La partita sarà inoltre disponibile gratuitamente e in chiaro sul sito ufficiale della Juventus.