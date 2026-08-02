Il tennista italiano Jannik Sinner è stato recentemente avvistato a Montecarlo, dove si è concesso un momento di relax alla guida della sua Ferrari. Reduce dal trionfo a Wimbledon e da una breve vacanza in Sardegna, trascorsa insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, Sinner ha ripreso gli intensi allenamenti a Monaco in vista dei prossimi importanti appuntamenti sportivi. Tra questi, spiccano il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, l'ultimo Slam della stagione tennistica.

Nonostante il suo fitto programma di preparazione, il campione ha trovato il tempo per coltivare una delle sue grandi passioni: le automobili di lusso.

È stato infatti immortalato mentre saliva su una distintiva Ferrari nera opaca, caratterizzata da due strisce gialle sul cofano, un dettaglio che ha immediatamente catturato l'attenzione dei passanti. Il video che lo ritrae mentre sfreccia con l'auto per le strade del Principato di Monaco è rapidamente diventato virale sulla piattaforma X, confermando ancora una volta il suo notevole interesse per il mondo automobilistico.

Gli impegni futuri e la preparazione atletica

Dopo un meritato periodo di riposo, Sinner si sta dedicando con grande intensità alla preparazione per affrontare i prossimi tornei internazionali. L'obiettivo primario della sua stagione rimane la partecipazione agli US Open, un appuntamento cruciale nel calendario tennistico mondiale.

Nel frattempo, il tennista continua a mantenere alta l'attenzione su di sé anche al di fuori del campo da gioco, come dimostrato dalla curiosità e dall'interesse suscitati dalla sua presenza a Montecarlo.

Sinner a Montecarlo: tra bolidi e due ruote

Non è la prima volta che Jannik Sinner viene immortalato mentre si sposta per le suggestive vie di Montecarlo. In un'altra occasione, il tennista era stato ripreso a bordo della sua inconfondibile Vespa rossa, sempre all'interno del Principato. Questi episodi rivelano un lato più informale e rilassato della sua quotidianità, evidenziando come, nonostante la pressione e gli stringenti impegni sportivi, Sinner riesca a ritagliarsi preziosi momenti per le sue passioni personali e per godere di un po' di svago.